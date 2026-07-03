Aksaray'da can pazarı: Yolcu otobüsü yoldan çıktı, 44 kişi yaralandı

Kazada, otobüste bulunan 41 yolcu ile 3 personel olmak üzere toplam 44 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Yaralı vatandaşlarımız olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre illerdeki hastanelere sevk edilmiş olup tedavileri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.