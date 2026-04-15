Aksaray'da dev çevre yatırımı: 12 Bin 500 haneye elektrik üretecek tesis

Aksaray Belediyesi, 80 milyon TL değerindeki devasa Katı Atık Depolama Tesisi projesiyle hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de çöpten enerji üretiyor. 370 dönüm arazi üzerine kurulan tesis, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçlerinin yanı sıra üreteceği 7,3 MW elektrikle yaklaşık 50 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak.
Aksaray Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek ve çevre dostu şehircilik anlayışı kapsamında hazırladığı “Katı Atık Depolama Tesisi” projesinde sona yaklaştı. Şehrin ihtiyaçlarına en uygun şekilde seçilen 370 dönümlük arazi üzerine inşa edilen bu entegre tesis, 80 milyon TL’lik yatırım bedeliyle dikkat çekiyor. “Yap-İşlet-Devret” modeliyle 25 yıllığına şehre kazandırılan proje, sadece bir atık depolama alanı değil, aynı zamanda dev bir enerji santrali olarak hizmet verecek.
ÇÖPTEN ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİLECEK
Son teknoloji sistemlerle donatılan tesiste, toplanan atıklar organik ve inorganik olarak titizlikle ayrıştırılacak. Cam, kağıt ve karton gibi maddeler geri dönüşüme kazandırılırken, ayrıştırılan organik maddelerden de kompost gübre elde edilecek. Bu gübreler, şehrin park, bahçe ve tarım arazilerinde kullanılarak doğaya geri dönecek.
12 BİN 500 HANENİN ELEKTRİĞİ BU TESİSTEN
Projenin en dikkat çekici özelliği ise enerji üretim kapasitesi. Organik maddelerden elde edilecek gaz sayesinde 7,3 MW elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Bu kapasite, ortalama 12 bin 500 hanenin ve yaklaşık 50 bin kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte.
Aksaray Belediyesi’nin bu yatırımı, hem çevre sağlığını korumayı hem de atık yönetimini ekonomik bir değere dönüştürerek şehir ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor. Modern şehircilik kriterlerine uygun olarak inşa edilen tesis, Aksaray’ın “Sıfır Atık” hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.