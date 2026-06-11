Hakkari'de 5 çocuk annesi kadın yaşadığı binanın bodrum katında ölü bulundu

Hakkari'de, 45 yaşındaki 5 çocuk annesi Hamide Çiftçi, yaşadığı binanın bodrumunda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ardından şüpheli olarak aranan kadının eşi Lezgin Çiftçi, gözaltına alındı. Çiftçi, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

1 /5 Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında, 4 katlı bir binanın birinci katında yaşayan Hamide Çiftçi'den (45) bir süre haber alamayan yakınları, Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.





2 /5 Emniyet ekiplerinin yaptıkları arama sonucu, önceki gün sabah saatlerinde Hamide Çiftçi, binanın bodrum katında hareketsiz halde yatarken bulundu.

3 /5 Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede Çiftçi'nin öldüğü belirlendi.





4 /5 Olayın ardından Çiftçi'nin eşi Lezgin Çiftçi'nin bulunması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan Lezgin Çiftçi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



