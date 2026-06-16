Şanlıurfa yanıyor: Termometreler 43 dereceyi gösterdi

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

1 /5 Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.





2 /5 Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 43 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.





3 /5 Bazı işletmelerde ise müşteriler, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi.





4 /5 Yüksek sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

