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Şanlıurfa yanıyor: Termometreler 43 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa yanıyor: Termometreler 43 dereceyi gösterdi

16:4816/06/2026, Salı
AA
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Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 43 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.



Bazı işletmelerde ise müşteriler, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi.



Yüksek sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.


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