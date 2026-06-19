Şanlıurfa’da eş zamanlı tefecilik operasyonu: Altı tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Soruşturma sürecinde 51 mağdurun tespit edildiği, şüphelilere ait hesaplarda toplam 25 milyon liralık para hareketliliğinin belirlendiği öğrenildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 6 taşınmaza da el konuldu.