Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da eş zamanlı tefecilik operasyonu: Altı tutuklama

Şanlıurfa’da eş zamanlı tefecilik operasyonu: Altı tutuklama

00:2219/06/2026, Cuma
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Operasyonda şüphelilere ait 6 taşınmaza el konuldu.
Operasyonda şüphelilere ait 6 taşınmaza el konuldu.

Şanlıurfa’da tefecilik soruşturmasında 51 mağdur tespit edilirken, şüphelilere ait hesaplarda 25 milyon liralık para trafiği ortaya çıkarıldı. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 taşınmaza da el konuldu.

Şanlıurfa’da tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Soruşturma sürecinde 51 mağdurun tespit edildiği, şüphelilere ait hesaplarda toplam 25 milyon liralık para hareketliliğinin belirlendiği öğrenildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 6 taşınmaza da el konuldu.



#Şanlıurfa
#Tefecilik
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2026: İlkokul, ortaokul ve lise için en güzel ve motive edici örnekler! Çalışkan, başarılı, hareketli, içe kapanık öğrenci için karne değerlendirme örnekleri