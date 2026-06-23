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İzmir'de taksici Deniz Örer'i öldürüp uyuşturucu partisi vermişti: Katilden akılalmaz savunma

İzmir'de taksici Deniz Örer'i öldürüp uyuşturucu partisi vermişti: Katilden akılalmaz savunma

17:3023/06/2026, Salı
AA
IHA
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İzmir'de taksici Deniz Örer'i silahla öldüren sanık hakim karşısında.
İzmir'de taksici Deniz Örer'i silahla öldüren sanık hakim karşısında.

İzmir'de Doğuş Meşe (24), taksici Deniz Örer'i (52) öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz verilen taksici Örer'in eşi Ayşe Örer, "Sanık uyuşturucu etkisinde olduğunu söylüyor ama görüntüleri izledik. Sanık gayet kendisinde ve bilinçli görünüyor. Eşimin cesedini bir çöp gibi çıkarıp arabadan atmış" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde, taksi şoförü Deniz Örer'i tabancayla öldüren sanık Doğuş Meşe'nin yargılanmasına başlandı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Meşe, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, maktulün eşi Ayşe Ak Örer ve taraf avukatları da hazır bulundu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da duruşmayı izledi.

Savunma için söz verilen sanık Meşe, ailenin yakınlarına başsağlığı diledi.

"Köpekler gibi pişmanım karıncayı bile incitemem"

Karıncayı dahi incitemeyecek bir kişiliğinin bulunduğunu öne süren Meşe,
"Her şey uyuşturucunun etkisinde oldu. Silah almıştım, herhalde bir cesaret geldi. Bunlar yaşandı, köpekler gibi pişmanım. Silahı ben ateşledim doğrudur. Korkudan paniğe kapıldığım için arabayı alıp kaçtım"
dedi.
Maktulün eşi Ayşe Ak Örer

"Eşimin cesedini bir çöp gibi çıkarıp arabadan atmış"

Maktulün eşi Ayşe Ak Örer sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek,
"Müebbet değil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilsin. Görüntüleri izlediğimde sanık eylemlerini bilinçli şekilde gerçekleştiriyor. Eşimi adeta çöp gibi alıp taşıyor. Sonrasında bir kadınla alem yapıyor"
diye konuştu.
Tanık olarak dinlenen sanığın annesi Oya Ş. ise olaydan önceki akşam oğlunun eve gelirken kendisini aradığını anlatarak,
"Yemek yapmamı istemişti. Bir süre sonra kendisine ulaşamadım. Mağdurlara çok üzgünüm, Allah sabırlar versin. Hiç kimse oğlunun bu durumlara düşmesini istemez"
ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer, aracına aldığı Doğuş Meşe tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i araçtan sokağa bıraktıktan sonra taksiyi gasbeden Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Sanık Doğuş Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.



#Deniz Örer
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#taksi şoförü
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