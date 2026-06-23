İzmir'de taksici Deniz Örer'i öldürüp uyuşturucu partisi vermişti: Katilden akılalmaz savunma

İzmir'de Doğuş Meşe (24), taksici Deniz Örer'i (52) öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz verilen taksici Örer'in eşi Ayşe Örer, "Sanık uyuşturucu etkisinde olduğunu söylüyor ama görüntüleri izledik. Sanık gayet kendisinde ve bilinçli görünüyor. Eşimin cesedini bir çöp gibi çıkarıp arabadan atmış" dedi.
İzmir'in Konak ilçesinde, taksi şoförü Deniz Örer'i tabancayla öldüren sanık Doğuş Meşe'nin yargılanmasına başlandı.
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Meşe, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, maktulün eşi Ayşe Ak Örer ve taraf avukatları da hazır bulundu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da duruşmayı izledi.
Savunma için söz verilen sanık Meşe, ailenin yakınlarına başsağlığı diledi.
"Köpekler gibi pişmanım karıncayı bile incitemem"
"Eşimin cesedini bir çöp gibi çıkarıp arabadan atmış"
Mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına hükmedip duruşmayı erteledi.
Ne olmuştu?
Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer, aracına aldığı Doğuş Meşe tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i araçtan sokağa bıraktıktan sonra taksiyi gasbeden Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.
Sanık Doğuş Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.