İzmir’de taksi şoförü cinayetinde kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Talihsiz taksicinin olay yerinde hayatını kaybettiğinin vurgulandığı iddianamede, soğukkanlı katilin cansız bedeni araçtan indirip sokağa terk ettiği, ardından gasp ettiği ticari taksiyle olay mahallinden hızla uzaklaştığı bildirildi. Zanlının sorgusunda ileri sürdüğü "Bana küfrettiği için vurdum" savunmasının, suçtan kurtulmaya veya ceza indirimi almaya yönelik olduğu değerlendirildi. İddianamede, maktul Örer’in küfretmesini gerektirecek bir durumun bulunmadığına dikkat çekildi. Ayrıca, katil zanlısı Meşe’nin gasp ettiği taksiye F.A. isimli şahsı da bindirdiği ve araç içerisinde birlikte uyuşturucu madde kullandıkları bilgisi de dosyada yer aldı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, sanık Doğuş Meşe hakkında, ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, gece vakti silahla yağma suçundan 15 yıla kadar hapis ve ’6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (ruhsatsız silah)’ suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.