Öldürülen taksicinin meslektaşlarından konvoylu tepki: 'Evden çıkarken helalleşmek istemiyoruz'

14:1611/03/2026, Çarşamba
DHA
İzmir'de, müşterisi tarafından öldürülen taksici Deniz Örer'in (52) cenaze töreni öncesi meslektaşları, çalıştığı durak önünde bir araya geldi. Araçlarına siyah kurdele Örer’in fotoğrafını yapıştıran taksiciler, tören öncesi şehir turu atarak cinayeti klakson çalarak protesto etti. Şüpheli D.M.'nin (24) ücret tartışması nedeniyle çıkan tartışmada Örer'i öldürdüğünü söylemesine karşın taksimetrenin 150 TL'nin altında yazdığı belirtildi.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Deniz Örer'in kullandığı 35 T 7058 plakalı taksiye D.M. müşteri olarak bindi. İddiaya göre, bir süre sonra ücret nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.M., Örer'i tabancayla vurup, dışarı attıktan sonra taksiyle kaçtı. Bir süre sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmayı sürdüren D.M., polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Örer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Örer'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI DURAKTA 2'NCİ ACI


Taksi şoförü Deniz Örer'in, 31 Ocak 2024 tarihinde Gaziemir ilçesinde aracına aldığı yolcu Delil Aysal (21) tarafından vurularak öldürülen Oğuz Erge (44) ile aynı durakta çalıştığı öğrenildi. Kahramanlar Taksi Durağı esnafı, bir meslektaşlarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Örer'in oğlunun Bucaspor'da futbol oynadığı belirtildi.


Öte yandan şüpheli D.M., emniyetteki işlemleri sonrası dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı.


MESLEKTAŞLARINDAN TEPKİ


Örer'in cenazesi, bugün otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Taksiciler de Deniz Örer'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Örer'in çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı'nın önünde toplanan taksiciler, araçlarına siyah kurdele ve merhumun fotoğraflarını yapıştırdı. Ardından taksiciler konvoy halinde Örer'in son yolculuğuna uğurlanacağı Gümüşpala'daki Fevzipaşa Camii’ne kadar şehir turu atarak cinayeti klakson çalarak protesto etti.


'EVDEN ÇIKARKEN ARTIK HELALLEŞMEK İSTEMİYORUZ'


Taksi şoförü Hasan Hüseyin Savaş (47), “Acımız büyük. İlk yaşadığımız acı değil, son yaşayacağımız acı olacağına da inanmıyoruz. İşinin hakkını veren iyi bir arkadaşımızı kaybettik. Tüm meslektaşlarımız aynı duygular içinde, Tepkimizi göstermek için toplandık. Biz artık bu olaylara 'Dur' demek istiyoruz. Biz evden çıkarken artık helalleşmek istemiyoruz. 'Akşama görüşürüz' demek istiyoruz” dedi.



AYNI SOKAKTA 19 YIL ÖNCE DE TAKCİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞ


Olayın geçtiği sokakta yine bir taksi şoförünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yeliz Yıldırım Girgin (40), “Taksi şoförü olan kayınpederim Mustafa Girgin de Örer’in yaşamını yitirdiği aynı sokakta yaşamını yitirmişti. Aynı sokakta 19 yıl sonra bu defa Örer'in cenazesiyle karşılaşmak kötüydü” diye konuştu.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI


Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan şüpheli D.M.’nin ifadesinde ücret nedeniyle tartıştıklarını söylemesine karşın, taksimetrenin 150 TL'nin altında yazdığı öğrenildi. Taksiye binen D.M'nin 1 kilometre gitmeden aracı durdurduğu, ardından Karşıyaka'ya ne kadar ücret yazacağını sorduğu sonrasında ise cinayeti işleyip, gasbettiği taksiyle bir süre şehri gezdiği ortaya çıktı.

#izmir
#taksi
#taksici
