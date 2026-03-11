Öldürülen taksicinin meslektaşlarından konvoylu tepki: 'Evden çıkarken helalleşmek istemiyoruz'

MESLEKTAŞLARINDAN TEPKİ





Örer'in cenazesi, bugün otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Taksiciler de Deniz Örer'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Örer'in çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı'nın önünde toplanan taksiciler, araçlarına siyah kurdele ve merhumun fotoğraflarını yapıştırdı. Ardından taksiciler konvoy halinde Örer'in son yolculuğuna uğurlanacağı Gümüşpala'daki Fevzipaşa Camii’ne kadar şehir turu atarak cinayeti klakson çalarak protesto etti.





'EVDEN ÇIKARKEN ARTIK HELALLEŞMEK İSTEMİYORUZ'





Taksi şoförü Hasan Hüseyin Savaş (47), “Acımız büyük. İlk yaşadığımız acı değil, son yaşayacağımız acı olacağına da inanmıyoruz. İşinin hakkını veren iyi bir arkadaşımızı kaybettik. Tüm meslektaşlarımız aynı duygular içinde, Tepkimizi göstermek için toplandık. Biz artık bu olaylara 'Dur' demek istiyoruz. Biz evden çıkarken artık helalleşmek istemiyoruz. 'Akşama görüşürüz' demek istiyoruz” dedi.







