THY İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, kampanya sınırlı sayıda koltuk için geçerli ve 1 Aralık'a kadar bilet alan yolcular 5 Ocak-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla seyahat edebilecek.
Gidiş-dönüş fiyatlar şehirlere göre değişiyor
Yolcular Dubrovnik, Belgrad, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari ve Palermo'ya 199, Sevilla, Milano, Roma, Venedik ve Bologna'ya 209 dolardan başlayan fiyatlarla gidebilecek.
Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya, Bilbao, Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo seferleri 219, Paris ve Nice seferleri 229, Lizbon ve Porto seferleri ise 249 dolardan başlayan fiyatlarla yapılabilecek.
Satış noktalarında fiyat farkı olabilecek
Kampanya fiyatları THY'nin resmi internet sitesinde geçerli olurken, bilet satış ofisleri ve acentelerde farklılık gösterebilecek.
Kampanyaya dair ayrıntılar THY'nin internet sitesi, çağrı merkezi ve satış ofislerinden öğrenilebilecek.
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