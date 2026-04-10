CHP'li Ayvalık Belediyesi'nin korumalarından gazeteci Yüksel Kalkan'a darp

19:2110/04/2026, Cuma
Gazeteci Yüksel Kalkan saldırı sonrası kanlar içinde kaldı.
CHP’li Ayvalık Belediyesi’ndeki usulsüzlük iddialarını haberleştiren yerel gazeteci Yüksel Kalkan, belediye koruması olduğu iddia edilen bir kişi ve beraberindeki 6-7 kişi tarafından darbedildi. Yüzü kanlar içinde kalan Kalkan, yaşananları sosyal medyada paylaşırken olayın çarşı ortasında, polis ekiplerine yakın bir noktada ve güvenlik kameralarının bulunduğu alanda gerçekleştiği belirtildi. Saldırı basın camiasında ve siyasi çevrelerde tepkiyle karşılandı.

Balıkesir’de CHP’li Ayvalık Belediyesi’ne yönelik haberleriyle bilinen yerel gazeteci Yüksel Kalkan, sabah saatlerinde saldırıya uğradı.

Belediye faaliyetlerini uzun süredir eleştiren ve kamu yararına haberler yaptığı belirtilen Kalkan’ın, belediye koruması olduğu iddia edilen bir şahıs ve yanında bulunan 6-7 kişi tarafından darbedildiği öne sürüldü.

"Ters haber yapınca cevabı saldırı"

Yüzü kanlar içinde kalan gazeteci, olay sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ayvalık Belediyesi'ne ters haber yapınca cevabı saldırı." ifadeleriyle saldırıyı duyurdu.

Olayın, çarşı merkezinde, polis ekiplerine yalnızca birkaç dakika mesafede ve güvenlik kameralarının bulunduğu bir alanda gerçekleştiği ifade edildi.

Yaşanan saldırı, basın camiası ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, saldırıyı sert sözlerle kınayarak bunun basın özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Akın'dan Kalkan'a ziyaret

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, Medyadan sorumlu Aytül Hoşbakan ve Alihan Tavşan darbedilen gazeteci Yüksel Kalkan'ı evinde ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Kalkan, "Yaşadıkları kentindeki bir basın mensubuna yapılan saldırıdaki duyarlılıklarından ve bu geçmiş olsun ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu bağlamda beni arayan mesaj atan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF! 12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi, af var mı? ADALET BAKANLIĞI duyuruları