CHP'li Ayvalık Belediyesi'nin korumalarından gazeteci Yüksel Kalkan'a darp

Balıkesir’de CHP’li Ayvalık Belediyesi’ne yönelik haberleriyle bilinen yerel gazeteci Yüksel Kalkan, sabah saatlerinde saldırıya uğradı.

Belediye faaliyetlerini uzun süredir eleştiren ve kamu yararına haberler yaptığı belirtilen Kalkan’ın, belediye koruması olduğu iddia edilen bir şahıs ve yanında bulunan 6-7 kişi tarafından darbedildiği öne sürüldü.

"Ters haber yapınca cevabı saldırı"

Yüzü kanlar içinde kalan gazeteci, olay sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ayvalık Belediyesi'ne ters haber yapınca cevabı saldırı." ifadeleriyle saldırıyı duyurdu.

Olayın, çarşı merkezinde, polis ekiplerine yalnızca birkaç dakika mesafede ve güvenlik kameralarının bulunduğu bir alanda gerçekleştiği ifade edildi.

Yaşanan saldırı, basın camiası ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, saldırıyı sert sözlerle kınayarak bunun basın özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Akın'dan Kalkan'a ziyaret

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, Medyadan sorumlu Aytül Hoşbakan ve Alihan Tavşan darbedilen gazeteci Yüksel Kalkan'ı evinde ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Kalkan, "Yaşadıkları kentindeki bir basın mensubuna yapılan saldırıdaki duyarlılıklarından ve bu geçmiş olsun ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu bağlamda beni arayan mesaj atan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.







