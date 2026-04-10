Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz gözaltına alındı

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz gözaltına alındı

08:5010/04/2026, Cuma
G: 10/04/2026, Cuma
DHA
Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon; başkan yardımcısı ve meclis üyesi gözaltına alındı.
Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon; başkan yardımcısı ve meclis üyesi gözaltına alındı.

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘icbar suretiyle irtikap’ kapsamında, jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, sabah saatlerinde jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. 6 Nisan’da ise soruşturma kapsamında CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı.

Soruşturma kapsamında bu sabah da Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı. Beykoz ve Özdemir, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.


