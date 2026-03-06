Tanju Özcan görevden uzaklaştırılmıştı: Bolu Belediyesi yeni başkan vekilini seçti

Bolu Belediyesi'nden Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız 4 ay süreyle ev hapsi verildi.

10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Seçimin ardından kısa bir açıklama yapan Mehmet Tuna Özcan, "Belediye başkanvekili olarak seçildim. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. Bolu Belediyesi vekili olarak Başkanımız Tanju Özcan'ın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kuvvetli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.