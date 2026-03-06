Yeni Şafak
Tanju Özcan görevden uzaklaştırılmıştı: Bolu Belediyesi yeni başkan vekilini seçti

17:256/03/2026, Cuma
DHA
Bolu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan oldu.
Bolu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan oldu.

Bolu Belediye Meclisi, irtikap soruşturmasında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın yerine gelecek ismi belirledi. Yapılan seçimde CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan, yeni başkan vekili oldu.

Bolu Belediyesi'nden Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız 4 ay süreyle ev hapsi verildi.

10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

OYLAMA 3 TUR SÜRDÜ

Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı için belediye meclisinde seçim yapıldı.

CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan olurken; AK Parti, Hüseyin Nadi Okur'u aday gösterdi.

3 tur süren oylamanın ardından Mehmet Tuna Özcan, 19 oyla Bolu Belediye Başkanvekili seçildi. Hüseyin Nadi Okur ise 10 oy aldı.

'EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Seçimin ardından kısa bir açıklama yapan Mehmet Tuna Özcan, "Belediye başkanvekili olarak seçildim. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. Bolu Belediyesi vekili olarak Başkanımız Tanju Özcan'ın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kuvvetli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



