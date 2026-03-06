Tanju Özcan'dan 117 şubeye 3 milyonluk reklam sopası

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanmasıyla sonuçlanan market operasyonunda ŞOK, A101, BİM, CarrefourSA, Avantaj ve Nuhmar zincir marketlere ait 117 şubeye baskı uygulandığı ortaya çıktı. En çok ŞOK marketlere zabıta gönderildiği iddia edilirken, “Giyinme kabini yok, soğutucu yok” gibi gerekçelerle şube kapatma cezası uygulandı. 117 şubeden istenen aylık reklam bedeli ise 3 milyon TL’yi aşıyor.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklandığı zincir marketlerden baskıyla reklam alındığı olayda yeni bilgilere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında BİM, ŞOK, A101, CarrefourSA, Avantaj ve Nuhmar isimli zincir marketlere “ya reklam sözleşmesi, ya mühür” sopası gösterildiği ortaya çıkmıştı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Bolu genelinde 117 şubesi bulunan bu zincir marketlerden her ay 3 milyon TL’den fazla para istendiği belirlendi.
İLK DENETİMLE TESPİT YAPTILAR
Özcan başkanlığında yapılan toplantıdan önce marketlere zabıta ekipleri rutin denetimler yaptı. Bu denetimlerde marketlerin durumuyla ilgili detaylı notlar tutuldu. Daha sonra Tanju Özcan başkanlığında tüm market yetkililerinin de katıldığı toplantı yapıldı. Toplantıda her market şubesi için kapalı zarflarda 3 farklı teklif sunuldu. Şube başı 25, 30, 35 bin TL’lik reklam teklifleri yapıldı. Bu marketlerin Bolu genelinde 117 şubesi bulunurken, bu şubelerden istenen aylık reklam bedeli ise 3 milyon TL’yi aştığı öğrenildi. Bazı marketler teklifi kabul etti. Reklamı kabul eden marketlere ikinci denetime gidilmedi. Teklifi kabul etmeyenler için ise zabıta ekipleri denetim yağmuru başlattı. Zabıtaların en çok ŞOK marketleri denetlediği öğrenildi.
“GİYİNME KABİNİ YOK” CEZASI
ŞOK market şubelerine, “Kıyafet satan her markette giyinme kabini zorunlu, sizin yok” denilerek 5 günlük kapatma cezaları uygulandı. Bazı şubelere ise meyve ve sebze satılan reyonlarda “soğutucu” zorunluluğu gerekçesiyle şube kapatma cezası uygulandı. Arka arkaya rutin olmayan denetimlerde, marketlere sevkiyat araçlarının giriş-çıkışı zorlaştırıldı. Bazı şubeler “NACE kodu uyumsuzluğu” gerekçesiyle mühürlenirken, reklamı kabul ettirmek için 5 günlük ticaretten men ve idari para cezası uygulandı.