Tanju Özcan'dan 117 şubeye 3 milyonluk reklam sopası

Özcan başkanlığında yapılan toplantıdan önce marketlere zabıta ekipleri rutin denetimler yaptı. Bu denetimlerde marketlerin durumuyla ilgili detaylı notlar tutuldu. Daha sonra Tanju Özcan başkanlığında tüm market yetkililerinin de katıldığı toplantı yapıldı. Toplantıda her market şubesi için kapalı zarflarda 3 farklı teklif sunuldu. Şube başı 25, 30, 35 bin TL’lik reklam teklifleri yapıldı. Bu marketlerin Bolu genelinde 117 şubesi bulunurken, bu şubelerden istenen aylık reklam bedeli ise 3 milyon TL’yi aştığı öğrenildi. Bazı marketler teklifi kabul etti. Reklamı kabul eden marketlere ikinci denetime gidilmedi. Teklifi kabul etmeyenler için ise zabıta ekipleri denetim yağmuru başlattı. Zabıtaların en çok ŞOK marketleri denetlediği öğrenildi.