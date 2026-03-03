Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı: İrtikap suçundan tutuklanan Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı: İrtikap suçundan tutuklanan Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

08:143/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
AA
'İrtikap' soruşturmasında tutuklanan Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı.
'İrtikap' soruşturmasında tutuklanan Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, "İcbar suretiyle irtikap" suçu nedeniyle tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, "İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

  • "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmıştır."
