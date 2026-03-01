Zincir marketlerden tehditle reklam almış

Marketlere karşı baskılarlar yetinmeyen Başkan Tanju Özcan’ın 18 Kasım 2024’te sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşım da dikkat çekti. Videoda Özcan, “Kısa bir süre önce BOLSEV isimli bir vakıf kurmuştuk. Bugün itibariyle 527 kardeşimize ilk ay burslarını yatırdık. Bu vakfın en büyük gelirlerini şu anda bilbord reklamlarımız, buna da en fazla zincir marketlerimiz destek verdi. A101 ve ŞOK hariç, o yüzden Bolulu hemşerilerime A101'den ve ŞOK'tan alışveriş yapmamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Savcılığın tespitlerinde bu video da yer aldı. Savcılık, “Belediyenin bu videoyla denetim yetkisini hukuka aykırı bir amaç uğruna kullanarak marketlerin icbar altında Bolu Bel Anonim Şirketi ile reklam sözleşmesi yapmaya zorladığı anlaşıldı” değerlendirmesi yaptı. Öte yandan gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Özcan, "Jandarma tarafından gözaltına alındım. Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur” ifadelerini kullandı. Ancak ulaşılan bilgiler ve başsavcılıktan yapılan açıklamalar, olayın bursla alakası olmadığını gözler önüne serdi.