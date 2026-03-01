Zincir marketlerden tehditle reklam almış

Bolu Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" operasyonunda, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Özcan’ın, belediye iştiraki Bolu Bel AŞ'ye gelir sağlamak amacıyla fahiş bedelli reklam sözleşmelerini BİM, A101, ŞOK, Nuhmar/1N, Carrefoursa ve Avantaj marketlerinin yetkililerine küfürlü ifadelerle baskı uygulayarak kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi. Reklam anlaşmasına yanaşmayan A101 ve ŞOK'a zabıta aracılığıyla mühür ve para cezası uygulanırken, Özcan’ın halkı bu işletmelere karşı boykota çağırdığı ifade ediliyor.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleşen operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerinden saat 06.30’ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Belediye Başkanı Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç, Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin’in gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan Buse Özkan, H. Ekrem Serin, Sinan Pekcan ve Yasin Bargaç hakkında yakalama çalışmaları sürüyor. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde aramalar yapılırken, dijital materyaller ve cep telefonlarına da el konuldu.
MARKETLER ÜZERİNDE BASKI SOPASI
Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, 2014’ten bu yana faaliyet gösteren Bolu Bel AŞ’ye gelir sağlamak için Bolu Belediyesi tarafından şehirde faaliyet gösteren marketlerle reklam sözleşmesi yapılmak istendi. Bu kapsamda Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Süleyman Can bir kısım market sorumluları ile telefonda görüştü. Can’ın olumsuz yanıt alması üzerine Başkan Tanju Özcan devreye girdi. 24 Mayıs 2024’te bir toplantı planlanarak tüm market yetkilileri davet edildi. Tanju Özcan başkanlığındaki toplantıya BİM adına Saffet Karadağ, A101 adına Adem Keskin, ŞOK adına Aytaç Baycan, Nuhmar / 1N adına Harun Reşit Kayar, Carrefoursa adına Ahmet Gülsever, Avantaj marketler adına Hamza Dağ katıldı. Toplantıda Tanju Özcan’ın Bolu Belediye AŞ ile reklam anlaşması yapması için marketlere zarf içinde teklifler dağıtıldı.
YÖNETİCİLERİN YÜZÜNE KÜFÜR
Marketlere 34 adet şehrin en görünür noktalarında elektronik billboardlarda yayınlanacak, her saat için 25’er saniye olmak üzere saat başı 7 tur yayınlanması halinde aylık 35 bin TL+ KDV, 6 tur yayınlanması halinde 30 bin TL+ KDV, 5 tur yayınlanması halinde ise 25 bin TL + KDV teklif verildi. Teklifin 30 günle sınırlı olduğu belirtilirken her mağaza için ayrı ücret talep edilirken minimum sözleşme süresi ise 1 yıl olarak ifade edildi. BİM, ŞOK ve A101 yetkilileri teklifin çok yüksek olduğunu, zaten marketlerin ülke genelinde reklamları olduğunu ve yöresel anlamda reklam vermelerine gerek olmadığını söyledi. Toplantıda Başkan Özcan, teklifi kabul edilmeyince, “Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız ya seve seve vereceksiniz ya da ...... vereceksiniz" ifadesini kullanmıştır. Akabinde toplantıya katılanlara düşünmeleri için bir haftalık süre vererek toplantıyı sonlandırdı. Toplantı gününe ait bir de hatıra fotoğrafı çektirildi.
ÇALIŞANLARI SİNDİRDİ
Toplantının ardından market sorumluların söz konusu gelişmeyi üst yöneticileriyle görüştüğü, ancak reklam için onayın çıkmadığı öğrenildi. Verilen süre dolduktan sonra olumlu dönüş yapmayan marketlere Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim yapmaya başladı. Başsavcılığın yaptığı incelemelerde, 29 Mayıs 2024-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında BİM'in 32 şubesine, 3 Haziran 2024-12 Haziran 2024 arası A101'in 44, ŞOK marketlerin 26, Carrefoursa isimli marketin 5 şubesine gerçekleştirildiği tespit edildi. Denetimlerde özellikle NACE2 ürün kodunun olmaması sebebiyle marketlere tutanak tutularak eksiklerin giderilmesi için süre verildiği belirlendi.
İMZA ATMAYAN MARKETLERE DENETİM
Başsavcılığın yaptığı incelemelerde, marketlere yapılan denetimlerin rutin uygulama olmadığı belirtilirken, BİM, Carrefoursa, Nuhmar /1N ve Avantaj marketlerinin yapılan denetimler nedeniyle zarar göreceğini, ticari itibarının zedeleneceğini düşünerek reklam sözleşmesini kabul ederken, yalnızca A101 ve Şok marketin reklam sözleşmesini imzalamayı reddettiği öğrenildi. Zabıta ekipleri yöneticileri imza atmayan marketlere denetimi artırdı. 12 Temmuz 2024-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında ŞOK market şubelerine 29 Temmuz 2024 - 12 Ağustos 2024 arası A101 şubelerine denetim yapıldığı belirlendi. Denetimler sonucu A101 ve Şok marketlere para cezasının yanı sıra 5 gün ticaretten men cezası verildi.
Boluluları boykot etmeye çağırdı
- Marketlere karşı baskılarlar yetinmeyen Başkan Tanju Özcan’ın 18 Kasım 2024’te sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşım da dikkat çekti. Videoda Özcan, “Kısa bir süre önce BOLSEV isimli bir vakıf kurmuştuk. Bugün itibariyle 527 kardeşimize ilk ay burslarını yatırdık. Bu vakfın en büyük gelirlerini şu anda bilbord reklamlarımız, buna da en fazla zincir marketlerimiz destek verdi. A101 ve ŞOK hariç, o yüzden Bolulu hemşerilerime A101'den ve ŞOK'tan alışveriş yapmamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Savcılığın tespitlerinde bu video da yer aldı. Savcılık, “Belediyenin bu videoyla denetim yetkisini hukuka aykırı bir amaç uğruna kullanarak marketlerin icbar altında Bolu Bel Anonim Şirketi ile reklam sözleşmesi yapmaya zorladığı anlaşıldı” değerlendirmesi yaptı. Öte yandan gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Özcan, "Jandarma tarafından gözaltına alındım. Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur” ifadelerini kullandı. Ancak ulaşılan bilgiler ve başsavcılıktan yapılan açıklamalar, olayın bursla alakası olmadığını gözler önüne serdi.