CHP'de muhalif buluşma

CHP'de muhalif buluşma

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 24/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Ali Özcan.
Ali Özcan.

CHP eski İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın çağrısıyla 42 muhalif isim Ankara'da geçen hafta sonu toplandı.

Sabah başlayıp akşama kadar süren görüşmeye bazı mevcut ve eski milletvekilleri ile Gürsel Tekin de katıldı. Toplantı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verildiği, ancak sürece dahlinin olmadığı belirtildi. Organizatörler, olası senaryoların ve partinin 'dışlayıcı tavrının' ele alındığını, bazı kararlar alındığını ancak henüz açıklanmayacağını ifade etti. 'Butlan süreci' sorusuna ise, "Kontrolümüz dışında bir konu. Toplantı daha önce planlanmıştı, davalar nedeniyle ertelenmişti" yanıtı verildi.



