İhraçlar yeni kırılmaya yol açabilir

CHP'de 32 eski parti yöneticisinin ihracı, yeni fay hattını harekete geçirdi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından Genel Başkan Özgür Özel'in parti içindeki otoritesi sorgulanıyor. Özarslan'ın istifası, parti yönetimine dönük “kontrol zafiyeti” eleştirilerini artırdı. Rüşvet ve yolsuzluktan duydukları rahatsızlık nedeniyle bildiri yayınlayıp Genel Merkez’e “Arınalım” çağrısında bulunan

32 eski CHP yöneticisi, disiplin süreciyle partiden ihraç edildi. Skandal ihraç kararları, “liderliğe meydan okumalara karşı sert mesaj” olarak yorumlanırken, krizi yama ile kapatma çabası olarak da değerlendirildi.

VEKİLLER İSYANDA

İhraçlara en sert tepkinin, eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde önemli görevler üstlenen isimlerden gelmesi dikkat çekti. Özel'e sosyal medya üzerinden İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın yanı sıra İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, eski İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, eski Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve eski Ankara Milletvekili Ankara İl Başkanı Necati Yılmaz tepki gösterdi. Bu isimler, parti içi demokrasinin zarar gördüğünü savunarak ihraç kararlarına itiraz etti.

TARTIŞMALARIN ÖNÜNÜ ALAMADI

Parti yönetimine yakın kaynaklar, kararın tamamen disiplin hükümleri çerçevesinde alındığını savunurken, muhalif kanat ise bunun örgüt içi tasfiye anlamına geldiğini ifade ediyor. Partili kaynaklar, “Özel, delegasyonu kontrolü altında tutsa da kurultay sonrasında alınan ‘kavgasız CHP’ kararı, parti içinde tartışmaların önünü kesmediği gibi yenilerini de beraberinde getirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir ayrışma mı?

Son gelişmeler, partide kurultaydan sonra oluşan yeni yönetim ile eski kadrolar arasındaki gerilimin yeniden görünür hale geldiği yorumlarına yol açtı. CHP içinde bazı çevreler, disiplin kararlarının kısa vadede “merkezi otoriteyi güçlendirme” amacı taşıdığını, ancak uzun vadede yeni kırılmalara zemin hazırlayabileceğini değerlendiriyor.







