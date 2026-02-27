CHP’li başkan direksiyon başında alkollü yakalandı yönetimden uyarı geldi: 'Ramazanda mesai saatlerinde kullanın'

Genelgede “Ramazan ayı boyunca belediyelere ait makam araçlarının, tasarruf tedbirleri ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkeleri doğrultusunda yalnızca mesai saatleri içerisinde kullanılması; mesai saatleri dışında kullanımın zorunlu olduğu hâllerde ise araçların sadece ulaştırma hizmetlerinde görevli şoför personel tarafından sevk ve idare edilmesi hususunu rica ederim” ifadeleri kullanıldı.