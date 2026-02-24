Yeni Şafak
Artvin'in CHP’li başkan yardımcısı belediyenin resmi aracıyla ayakta duramayacak kadar alkollü yakalandı

Artvin'in CHP’li başkan yardımcısı belediyenin resmi aracıyla ayakta duramayacak kadar alkollü yakalandı

16:3524/02/2026, Salı
IHA
Yaşanan olayın ardından Soysal, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yaşanan olayın ardından Soysal, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Artvin’in CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal’ın, belediyeye ait resmi aracı alkollü kullanırken jandarma ekiplerine yakalanmasının ardından alkol kontrolünü kabul etmeyip hastaneye kan tahlili için götürülünce, hastanedeki görevliler ve jandarmalar ile tartıştığı öğrenildi. Soysal’ın hastanedeki o anlarına ait görüntüler ortaya çıkarken, kendisinden kan alan hemşirenin üzerine yürümek isteyince jandarma ekipleri araya giriyor.

Cankurtaran Tüneli içerisinde 22 Şubat günü saat 02.30 sıralarında Artvin Belediyesi’ne ait 08 AC 958 resmi plakalı Volkswagen kamyonetin yalpalayarak ilerlediği gözlendi. Aynı aracın Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran Tüneli çıkışında yol şeridini ikiye bölen tabelaya da hafif bir şekilde çarptığının görülmesi üzerine araç şoförünün sağlık sorunu olabileceği düşünülerek jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi.



AYAKTA DURAMADI

Aracın şoför koltuğundan inen CHP’li Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal’ın (42) ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğunun görülmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılmak istendi. Soysal’ın karşı koyarak buna yanaşmaması üzerine Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı‘ndan alınan talimat doğrultusunda kan testi yapılmak maksadıyla Borçka Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Ahmet Soysal’ın kan testi vermeyi de reddetmesi üzerine Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’ndan alınan talimat ile asayiş ekibi ve hastane güvenlikleri ile zor kullanılarak test yapılmak üzere kendisinden kan örneği alındı.



HEMŞİRENİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

O anlara ait hastanedeki kamera görüntüleri ortaya çıkarken, görüntülerde Soysal’ın kendisinden kan alan hemşirenin üzerine yürümek isteyince jandarma ekiplerinin araya girdiği görüldü.

Öte yandan, durumu öğrenerek hastaneye gelen CHP’li Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan’ın da Sosyal’ı sakinleştirmeye çalıştığı gözlendi.

Yaşanan olayın ardından Soysal, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ahmet Soysal hakkında görev başındaki güvenlik güçlerine mukavemet ve alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ahmet Soysal’ın ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan da para cezası kesildi.



