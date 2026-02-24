Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Demir'den İSKİ'ye kazı tepkisi: 'Kazı çalışmaları onarılmadan bırakılıyor'

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Demir'den İSKİ'ye kazı tepkisi: 'Kazı çalışmaları onarılmadan bırakılıyor'

16:0724/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Demir, İSKİ'nin yüklenicilerinin sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.
Demir, İSKİ'nin yüklenicilerinin sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Nurhan Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ilçede kazı çalışmaları yapılan yerlerin onarılmadan bırakıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Demir, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1193. Sokak'ta yaptığı basın açıklamasında, İSKİ'nin Esenyurt genelinde yaptığı altyapı kazı çalışmalarından sonra yol ve tretuvarları tamir etmediğini söyledi.

İlçede 214 noktada İSKİ tarafından benzer çalışmaların yapıldığını, bu nedenle yol ve kaldırımların yapısının bozulduğunu kaydeden Demir, "Dolayısıyla ulaşımın konforunu düşürmekle beraber sürücüler ve yayalar açısından da ciddi güvenlik sorunu teşkil etmektedir." dedi.

Demir, İSKİ'nin yüklenicilerinin sorumluluklarını yerine getirmemesinden ötürü Esenyurt Belediyesinin kendi imkanlarıyla onarım çalışmaları yaptığını belirterek, bunun da bütçelerine ek yük bindirdiğini aktardı.

Vatandaşların yoğun taleple kendilerine gelip sorunun çözümünü istediklerini anlatan Demir, "Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve vatandaşların da şikayetleri değerlendirilerek İSKİ'yle çeşitli tarihlerde ve defalarca resmi yazışmalarda bulunarak, bu tür kazı ve çalışmaların onarımını ve imalatlarını tamamlamalarını talep ettik. Ancak bize istediğimiz şekilde dönüş olmadı." diye konuştu.

Demir, Esenyurt'un ve ilçe sakinlerinin haklarını gözeteceklerini ve süreci ciddiyetle takip edeceklerini sözlerine ekledi.



#Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Nurhan Demir
#Esenyurt Belediyesi
#İbb
#İSKİ
#kazı
#onarım
#tepki
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay TOKİ kura listesi: 500 bin konut Hatay kurasına katılacakların isimleri