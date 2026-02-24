Yeni Şafak
İzmir'in suyuna kanalizasyon suyu karıştırdılar

İzmir’in suyuna kanalizasyon suyu karıştırdılar

Oğuzhan Ürüşan
04:0024/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
İzmir.
İzmir.

CHP’li yönetimin, İzmir’in içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı havzasına kanalizasyon suyu deşarj ettiği ortaya çıktı.

2 Şubat 2026 tarihinde paylaşılan bir videoda, Sarnıç Hürriyet Mahallesi’ndeki İZSU’ya ait atık su pompa terfi istasyonundan taşan kanalizasyon sularının dereye bırakıldığı öne sürülmüştü. Bakanlık ekipleri tarafından aynı gün yapılan yerinde incelemede, dere kıyısındaki pompa terfi istasyonu yanından geçen derede kirlilik tespit edildi. Askıda katı madde 35 olması gerekirken 81, biyolojik oksijen ihtiyacı 25 olması gerekirken 35, toplam fosfor değeri ise 1 olması gerekirken 2,33 olarak ölçüldü. Bu sonuçlar, dereye bırakılan suyun kentsel atık su arıtma yönetmeliğinde belirtilen normlara uygun olmadığını gösterdi. Tespitlerin ardından Bakanlık İZSU’ya 839 bin 122 lira idari para cezası uyguladı.



