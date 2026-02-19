İzmir en ufak yağmurda Venedik'e dönüyor: Esnaf isyanda hijyen yok zarar çok!

Esnaf Cenk Deren ise çalışmaların meydana getirdiği hijyen sorununa ve ekonomik kayıplara dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu çalışma yaklaşık bir senedir devam ediyor. Bu durum esnafın ciddi anlamda mağdur olması anlamına geliyor. Buradaki işletmelerin birçoğu gıda sektöründe hizmet veriyor. Belediye bu hijyenik ortamı sağlamadıktan sonra esnaftan nasıl hijyen beklenebilir? Esnaf bu mağduriyetin altından nasıl kalkacak? İnsanları bu kadar çaresiz bırakmanın bir anlamı yok."