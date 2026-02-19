İzmir en ufak yağmurda Venedik'e dönüyor: Esnaf isyanda hijyen yok zarar çok!

İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağış sonrası altyapı çalışmalarının sürdüğü Kordon ve İkinci Kordon’da yollar suyla doldu. Bölge esnafı, aylardır bitmeyen çalışmalar ve oluşan manzara nedeniyle duruma tepki gösterdi.
İzmir’de aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, Konak ilçesi Alsancak semtinde hayatı olumsuz etkiledi. Altyapı çalışmalarının devam ettiği Kordon ve İkinci Kordon bölgesinde yollar göle döndü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kordon, Alsancak Vapur İskelesi ve Gündoğdu Meydanı mevkilerinde biriken suların yaydığı lağım kokusu ise vatandaşların tepkisini çekti.
Bölge esnaflarından Bilal Yıldırım, çalışmaların uzun süredir tamamlanamadığını belirterek, "9-10 aydan beri yollarımız bu şekilde. Bir türlü bitiremediler, hâlâ da bitecek gibi değil. Yaz boyunca kısıtlı ekipmanla burayı bitirmeye çalıştılar. Çok fazla yağmur yağmamasına rağmen Alsancak şu an sular altında. En ufak yağmurda her taraf göle dönüyor. Yol çalışması nedeniyle kaldırımlar da kalmadı, insanlar geçemiyor. Her an su baskını tehlikesiyle karşı karşıyayız. Venedik, İzmir’in yanında çaresiz kalır" dedi.
Esnaf Cenk Deren ise çalışmaların meydana getirdiği hijyen sorununa ve ekonomik kayıplara dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Bu çalışma yaklaşık bir senedir devam ediyor. Bu durum esnafın ciddi anlamda mağdur olması anlamına geliyor. Buradaki işletmelerin birçoğu gıda sektöründe hizmet veriyor. Belediye bu hijyenik ortamı sağlamadıktan sonra esnaftan nasıl hijyen beklenebilir? Esnaf bu mağduriyetin altından nasıl kalkacak? İnsanları bu kadar çaresiz bırakmanın bir anlamı yok."
Bölgedeki su birikintilerinin tahliyesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.