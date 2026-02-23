Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İşçiden CHP'li Buca Belediyesi'ne son şans: Yarın ödeme alamazlarsa işi bırakmaya devam edecekler

İşçiden CHP'li Buca Belediyesi'ne son şans: Yarın ödeme alamazlarsa işi bırakmaya devam edecekler

14:4923/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İşçiler, yarın somut adım atılmaması durumunda 25 Şubat'ta tam gün iş bırakacak.
İşçiler, yarın somut adım atılmaması durumunda 25 Şubat'ta tam gün iş bırakacak.

Buca Belediyesinde çalışan yaklaşık 300 memur, çeşitli alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bıraktı.

Buca Belediyesi önünde toplanan memurlar, hakları ödenmediği için 18 Şubat'ta başlattıkları kısa süreli iş bırakma eylemlerine devam etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, 2024 ve 2025 yıllarına ait eğitim yardımları, arazi tazminatları, 2025 yılı performans ücretleri ve 7 aydır toplu iş sözleşmesi ücretlerinin ödenmediğini ifade etti.

Bu durumun bir gecikme değil açık bir hak ihlali olduğunu kaydeden Hükenek, "Daha önce takvimler açıklandı, sözler verildi, ödeme tarihleri duyuruldu. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu nedenle artık yeni bir takvim talep etmiyoruz. Yeni bir vaat duymak istemiyoruz. Somut ve derhal ödeme istiyoruz." dedi.

Hükenek, yarın somut adım atılmaması durumunda 25 Şubat'ta tam gün iş bırakacaklarını sözlerine ekledi.

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar da idarenin gereksiz ve şatafatlı harcamalar yaparken işçi ve memur emekçilerinin alın teri olan ödemelerinin yapılmadığını belirterek, "Tasarruf söz konusu olduğunda sıra hep emekçiye gelmektedir. Bunu kabul etmiyoruz. Kaynakların nereye harcandığı ortadayken, emekçinin hakkının görmezden gelinmesini kamu vicdanına ve Buca halkının iradesine sunuyoruz." diye konuştu.



#alacak
#Buca Belediyesi
#eylem
#nurcan hükenek
#sosyal denge tazminatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi canlı izle