34 milyon liralık parke taşı kayıp

İzmir’de CHP’li Kiraz Belediyesi’ne kullanılması için hibe edilen 34 milyon lira değerindeki parke taşları kayboldu.

İzmir Valiliği, 43 bin nüfuslu Kiraz ilçesine toplam 168 bin metrekare parke taşı hibe etti. Sayıştay’ın mali denetim raporuna giren tarihlere göre, 24 Ocak 2024 tarihli sözleşme kapsamında, 34 milyon 683 bin lira bedelle temin edilen parke taşları belediyeye hibe edildi. Hibe teslimatları, 26 Şubat 2024’te 89 bin 428 metrekare, 25 Mart 2024’te 50 bin 572 metrekare, 2 Nisan 2024’te 28 bin metrekare olmak üzere toplam 168 bin metrekare olarak kayda geçti.

KÖYLERE BOŞALTMIŞLAR

Ancak Kiraz Belediyesi’nin bu taşları döşemediği ve taşların belediye şantiyesine alınmadan ilçenin bazı köy noktalarına boşaltıldığı ortaya çıktı. İzmir Valiliği’ne bağlı İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca Kiraz Belediyesi’ne hibe edilen parke taşları için muhafaza-güvenlik önlemi alınmadığı tespit edildi.

SAYIŞTAY RAPORUNDA AYRINTILI ANLATILDI

Bu tespitler, Sayıştay’ın belediyeye yönelik mali denetim raporunda da yer aldı. Raporda, taşların teslim tutanakları bulunduğu halde taşınır işlem fişlerinin olmadığı aktarıldı. Denetimde, parke taşlarının belediyenin şantiye olarak kullandığı herhangi bir bölgeye teslim edilmeden ilçedeki köylerin belirli noktalarına boşaltıldığı, bu taşların büyük kısmının döşenmediği tespitine yer verildi.

TÜM SORUMLU KİRAZ BELEDİYESİ

Bulguda, sahada döşenmeyen parke taşlarına ilişkin belediye tarafından herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı ve taşların muhafaza edilmediği de ayrı bir tespit olarak kaydedildi. Mevzuatta, belediyelerin taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımı gibi tüm süreçlerden sorumlu olduğu açıkça yazıyor. Olayın bir ihmal mi yoksa usulsüz satış mı olduğu araştırılıyor.







