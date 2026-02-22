Yolların tarlaya döndüğü İzmir'de Ramazan genelgesine tepki için yürüdüler

İzmir'de bir grup, laikliğin elden gittiğini düşünerek yürüyüş yaptı.





İzmir Alsancak Penguen Kitabevi önünde buluşan grup, Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne yürüyüş gerçekleşti.





Okullardaki Ramazan coşkusu rahatsız etti





Okullarda Ramazan genelgesi kapsamında yapılan etkinlikler, İzmir'de bir kesimi rahatsız etti.









Yürüyüşün ana temelini de bu oluşturdu.





Grup tarafından, "Laiklik tüm yurttaşların eşit varlığının bir teminatıdır. Bu karanlığa teslim olmayacağız" sloganları da atıldı.

Yürüyüş İzmir'in bozuk yollarında yapıldı





CHP tarafından yönetilen İzmir, altyapı eksikliği nedeniyle birçok problemi de bünyesinde barındırıyor.

Çöp, su kesilmesi, bozuk yolları ve daha birçok sorunla İzmir, gelişmişliğin çok uzağında...





Laiklik sloganları atanlar da bu bozuk yollarda yürüyüşlerini gerçekleştirdi.



