Yolların tarlaya döndüğü İzmir'de Ramazan genelgesine tepki için yürüdüler

İzmir'de Okullarda Ramazan genelgesi kapsamında yapılan etkinlikleri hazmedemeyen küçük bir grup ellerinde pankartlar taşıyarak 'laiklik' yürüyüşü yaptı. Kentte yürüyüşten çok bozuk yollar ve yağmurdan göle dönen caddeler dikkati çekti.
İzmir'de bir grup, laikliğin elden gittiğini düşünerek yürüyüş yaptı.
İzmir Alsancak Penguen Kitabevi önünde buluşan grup, Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne yürüyüş gerçekleşti.
Okullardaki Ramazan coşkusu rahatsız etti
Okullarda Ramazan genelgesi kapsamında yapılan etkinlikler, İzmir'de bir kesimi rahatsız etti.
Yürüyüşün ana temelini de bu oluşturdu.
Yürüyüş İzmir'in bozuk yollarında yapıldı
CHP tarafından yönetilen İzmir, altyapı eksikliği nedeniyle birçok problemi de bünyesinde barındırıyor.
Çöp, su kesilmesi, bozuk yolları ve daha birçok sorunla İzmir, gelişmişliğin çok uzağında...
Laiklik sloganları atanlar da bu bozuk yollarda yürüyüşlerini gerçekleştirdi.