CHP toplanacak gündemde Bakan Akın Gürlek var: Tacizci başkan için de ihraç kararı bekleniyor

CHP toplanacak gündemde Bakan Akın Gürlek var: Tacizci başkan için de ihraç kararı bekleniyor

08:5616/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Akın Gürlek’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atanması CHP içerisinde endişeye yol açtı. MYK toplantısının ana gündemi Bakan Gürlek olacak. Tutuklanan tacizci başkan için de ihraç kararı verildi.

Bugün gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ana gündemi Bakan Gürlek olacak. CHP yönetimi toplantıda, başta İBB olmak üzere belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını yürüten Gürlek ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapacak.

Bazı parti kurmayları, Gürlek’in bakan olmasının ardından belediyelere yeni operasyonlar yapılacağı kaygısı taşırken, bazı kurmaylar ise “Sıkıntı oluşturacak bir faaliyet yoksa korkulacak bir şey olmadığı” görüşünde.



MUTLAK BUTLAN GÜNDEMDE

Öte yandan istinaf süreci devam eden CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin mutlak butlan davası da gündemde. Lütfü Savaş’ın istinafa taşıdığı davadan aleyhte bir sonuç beklemediklerini söyleyen parti kaynakları, “Aleyhte bir sonuç beklemiyoruz ancak Bakan’ın değişmesi bizde endişe oluşturuyor” değerlendirmesini yapıyor. Genel Başkan Özgür Özel’in de yarın gerçekleştirilecek grup toplantısında Bakan Gürlek ile ilgili açıklamalar yapacağı öğrenildi.

TACİZCİ BAŞKAN DİSİPLİNE

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre MYK’nın gündemindeki bir diğer konu ise kız çocuğuna taciz suçlaması ile tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesi olacak. Parti yönetiminin Dede’yi YDK’ya sevk ederek partiden ihraç edeceği ifade ediliyor.

Toplantıda ramazan ayı boyunca İstanbul’da yapılması planlanan mitingler de masaya yatırılacak. Özel’in üç ayrı bölgede mitingi yapacağı, 19 Mart’ta ise Saraçhane’de olacağı belirtiliyor.



