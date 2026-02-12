Yeni Şafak
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hakaretten 1 yıl 5 ay hapis cezası

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hakaretten 1 yıl 5 ay hapis cezası

12:0212/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Akın Gürlek- Cem Aydın
Adalet Bakanı Akın Gürlek- Cem Aydın

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaretten yargılandığı davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı.

CHP Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabından eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yapılan paylaşıma ilişkin soruşturmada başlatılmıştı.

Savcılık iddianamesinde, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

CEZASI BELLİ OLDU

Aydın, bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Aydın'a "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası karar verdi. Hükmün açıklaması geri bırakıldı.

Aydın, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan beraat etti.




