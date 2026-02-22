Biten tarım değil elitistlerin kibri olacak





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin ‘tarım bitti’ söylemine tepki göstererek “Tarım bitmedi, bitmeyecek” dedi ve çiftçilere bir dizi müjde açıkladı. Erdoğan, İstanbul’da iftarda çiftçilerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada çiftçilerin ülkeye yaptığı katkıları anlatan Erdoğan şunları kaydetti:

1 TRİLYON DESTEK VERECEĞİZ

Çiftçilerimiz nasıl bize, demokrasimize ve vatanımıza sahip çıktıysa; biz de daima onların yanında olduk. Sadece geçen yıl sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı bulmuştur. 2026 yılı için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar liradır. Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor. Bu raporlara göre Türkiye; tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada yer alıyor. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyve üretiminde ise dördüncüyüz. 21 bitkisel ürünün üretiminde dünyada ilk üçteyiz. Süt üretiminde ise dünyada dokuzuncu, Avrupa'da üçüncü sıradayız. Birileri tüm umutlarını buna bağlasa da Türkiye’de tarım bitmedi, inşallah hiçbir zaman bitmeyecek. Ama biten; meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak. Biten; 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?' diyen elitist zihniyetin kibri olacak.

KİBİR ABİDELERİ

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımıza yaptıkları gibi; başörtüsü, çarşafı, fistanı ve şalvarıyla Anadolu kadınına tepeden bakanların şişirilmiş egoları olacak. Biten mübarek Ramazan-ı Şerif’ten bir gün önce yayınladıkları bildirilerde insanlarımıza dil uzatan karanlık zihniyetin hezeyanları olacak. Bu ülkenin kaptan köşkünde; çiftçisini, üreticisini ve çobanını kendisine dost ve yoldaş bilen Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe; millete parmak sallayan kibir abidelerinin hevesleri kursaklarında kalmaya devam edecek.

Çiftçilere müjde paketi

Konuşmasında çiftçilere bir dizi müjde de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bitkisel üretim yapanların destek ödemelerine başlıyoruz. 6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız” dedi.

Erdoğan şunları kaydetti: Kuraklığa dayanıklı ve besin değeri yüksek tuz çalılarını da meralarımızla buluşturuyoruz. İnşallah bunu bütün mera alanlarımızda en kısa zamanda uygulayacağız. Küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla yeni projeyi devreye sokuyoruz. Kırsalda küçükbaşa destek adını verdiğimiz projenin ilk etabında 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Projeden faydalanacak her üreticimize 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş temin edeceğiz.

7 YILA VARAN VADE SEÇENEĞİ

Bu hayvanlar için aylık 15 bin yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteğini biz karşılayacağız. Finansman için üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilecek. Bu krediler 2 yıla kadar geri ödemesiz devamında 7 yıla kadar vade seçenekleri var. Üreticilerimizin alacakları küçükbaşların sigortasını 1 yıl biz karşılayacağız. Bu projede kadın ve genç üreticilerimize öncelik vereceğiz. Veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliğinden yetişen gençlerimize öncelik sağlayacağız.







