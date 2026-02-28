CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan rüşvet operasyonu kapsamında gözaltında

Tanju Özcan (arşiv)
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 kişi 'irtikap' iddiasıyla jandarma ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 13 ismin adli işlemlerinin de başladığı da öğrenildi.
CHP'li belediyelerde sular durulmuyor.
Bolu Belediye Başkanı
Tanju Özcan
gözaltına alındı.
Özcan yaptığı X paylaşımında,
"Jandarma tarafından gözaltına alındım."
ifadelerini kullandı.
'İrtikap' iddiası
Özcan ve 13 kişi "irtikap" iddiası ile gözaltına alındı.
Evlerinden alındılar
Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda şüpheliler evlerinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında
Tanju Özcan - Belediye Başkanı, Süleyman Can - Başkan Yardımcısı, Naim Ayhan - Müdür, Ali Sarıyıldız, Mehmet Ağan, Buse Özkan, Hakan Yılmaz, Ergün Temel, Tahsin Arslan, Sinan Pekcan, Yasin Bargaç, Cahit Görüş ve Hüseyin Ekrem Serin'
in olduğu öğrenildi.
Operasyonun ardından gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 13 isim adli işlemleri de başladı.
