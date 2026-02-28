Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan rüşvet operasyonu kapsamında gözaltında

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan rüşvet operasyonu kapsamında gözaltında

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:0328/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tanju Özcan (arşiv)
Tanju Özcan (arşiv)

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 kişi 'irtikap' iddiasıyla jandarma ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 13 ismin adli işlemlerinin de başladığı da öğrenildi.

CHP'li belediyelerde sular durulmuyor.


Bolu Belediye Başkanı
Tanju Özcan
gözaltına alındı.

Özcan yaptığı X paylaşımında,
"Jandarma tarafından gözaltına alındım."
ifadelerini kullandı.

'İrtikap' iddiası


Özcan ve 13 kişi "irtikap" iddiası ile gözaltına alındı.


Evlerinden alındılar


Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda şüpheliler evlerinde gözaltına alındı.


Gözaltına alınan isimler arasında
Tanju Özcan - Belediye Başkanı, Süleyman Can - Başkan Yardımcısı, Naim Ayhan - Müdür, Ali Sarıyıldız, Mehmet Ağan, Buse Özkan, Hakan Yılmaz, Ergün Temel, Tahsin Arslan, Sinan Pekcan, Yasin Bargaç, Cahit Görüş ve Hüseyin Ekrem Serin'
in olduğu öğrenildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 13 isim adli işlemleri de başladı.


#Tanju Özcan
#Bolu
#gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Askeri Güç Dengeleri Sil Baştan: Türkiye Listede Fırtına Estirdi! ABD - İran ve Pakistan-Afganistan gerilimi sonrası...