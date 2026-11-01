15 yaş altına sosyal medya bugünden itibaren yasak

KİMLİK BİLGİLERİ PAYLAŞILMAYACAK

Yaş doğrulaması için kullanıcılar e-Devlet üzerinden yaş doğrulama belirteci oluşturup sosyal medya platformuna yükleyecek. Belirteçte kişinin yalnızca 15 yaşını doldurup doldurmadığı, 15 yaşını geçmişse 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilgisi bulunacak. Ad, soyad ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgiler platformlarla paylaşılmayacak.

15-18 YAŞ GRUBUNA ÖZEL KULLANIM

Yönetmelikle 15 yaşını doldurmamış çocukların hesap açması engellenecek. 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar için ise yüksek gizlilik ayarları varsayılan olacak. Çocuk hesapları gizli tutulacak, kişiselleştirilmiş reklam gösterilmeyecek ve canlı yayın özelliği kullanılamayacak. Ayrıca takipçi ve takip edilen listeleri diğer kullanıcıların erişimine kapatılacak.

MEVCUT HESAPLAR İÇİN SON TARİH 31 MART

Düzenleme yalnızca yeni açılacak hesapları değil, mevcut hesapları da kapsayacak. Sosyal medya platformları, 31 Mart 2027’ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapmak zorunda olacak. 15 yaşını doldurmadığı belirlenen kullanıcıların hesapları bilgilendirme yapılarak kapatılacak, 15 yaşını doldurmuş çocukların hesapları ise yaşlarına uygun kullanım koşullarına göre düzenlenecek.

EBEVEYN KONTROLÜ ZORUNLU OLACAK

Platformlar, ebeveynlere çocuklarının hesap ve özellik ayarlarını yönetme, ücretli işlemleri onaya bağlama ve ekran sürelerini sınırlandırma imkânı sunacak. İçerik önerileri, algoritmalar, iletişim ve gizlilik ayarları da çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun hale getirilecek.

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