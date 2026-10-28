Erzurum'a gastronomi üssü

Milli Eğitim Bakanlığının nitelikli aşçı, servis ve işletmecilik personeli yetiştirmek amacıyla 7 ilde hayata geçirdiği Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi kapsamında Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. Yıldız Holding'in desteğiyle hazırlanan okulun açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı.

TURİZME KAZANDIRILACAK

İstanbul, İzmir ve Hatay'da da gastronomi liseleri yapıldığını belirten Tekin, Erzurum'daki projede Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi binanın çevresinin de değerlendirildiğini anlattı. Tekin, “Maalesef Erzurum turizminde ve ülke turizminde hak ettiği değeri görmeyen bir yapı” dedi. Kongre binasının bulunduğu alanın peyzajı, eğitim binaları, konaklama birimleri ve restoranıyla yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet verecek şekilde planlandığını kaydetti. Tekin, projeye verdiği destek nedeniyle Murat Ülker ve Yıldız Holding'e teşekkür etti.

SEÇİLEN ÖĞRENCİLER EĞİTİM ALACAK

Türkiye'nin gastronomi alanındaki sorunlarından birinin yemek kültürünün düzenli biçimde kayıt altına alınamaması olduğunu vurgulayan Tekin, “Bir tanesi bu yemek ve yemek kültürünün literatüre yani kayda geçirilmesi ile ilgili problem var. Kayıtlarda farklı farklı kayıtlar var ve arabesk bir mantıkla birbirine karışmış durumda. Bu okullarda önce bu literatür olarak kayda geçirilecek” ifadelerini kullandı. Tekin, “Bu okulda 3 bölüm olacak. Bunlardan bir tanesi bu kayda geçirilen yemeklerin veya hamur işi, tatlı ve benzeri şeylerin pişirilmesi, hazırlanması konusunda şefler yetiştireceğiz. İkinci ana problemimiz ne kadar güzel iş yaparsanız yapın, hizmet sunumu, servis. Bu da çok ciddi bir problem. Dolayısıyla ikinci bölüm servis bölümü, üçüncü bölümde işletmecilik. Bu okul pansiyonlu okul. Civar illerden, civar ilçelerden bu konuda yetenekli çocukları okuldaki öğretmenlerimiz seçecekler. Seçilen öğrenciler burada eğitim alacaklar” dedi.

200 ÖĞRENCİLİK YURT AÇILDI

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker, Erzurum'un mutfak mirasını bilimsel eğitimle buluşturmayı önemsediklerini belirterek “Okulumuzda öğrencilerimiz Erzurum'un et ve süt alanındaki birikimini bilimsel bilgiyle buluşturacak, gıda güvenliğinden mutfak uygulamalarına uzanan bir eğitimle mesleklerinde uzmanlaşacaklar” dedi. İngilizce hazırlık eğitiminin öğrencilerin farklı mutfak kültürlerini tanımasını sağlayacağını ifade eden Ülker, “Eğitim binasının yenilenmesinin yanı sıra 100 kız ve 100 erkek öğrencimizin barınmasını sağlayacak bir yurdun inşasını da üstlendik” açıklamasını yaptı.

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