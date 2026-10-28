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Yeni Parti’de aile içi demokrasi!

Yeni Parti’de aile içi demokrasi!

Uğur Duyan
04:00, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeni Parti’de aile içi demokrasi!
Özgür Özel, Ümit Özer.

Yeni Parti Genel Merkezi’nin ‘Yakınlarınızı listeye almayın’ uyarısı Kayseri’de kulak ardı edildi. Eski il başkanı ve milletvekillerinin yakınları listelere girerken partinin kentteki tek belediye başkanı dışarıda bırakıldı. İl kongresinin ardından istifalar geldi.

Yeni Parti’nin Kayseri’de 25 Ekim’de yapılan il kongresinde eski CHP İl Başkanı Ümit Özer’in kurultay delegesi seçilmesi, aile üyelerinin yönetim ve delege listelerinde yer alması tepki çekti. Özer’in oğlu Mehmet Başar Özer de yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı. Alevi kurumlarının geçmişte protesto ettiği Ümit Özer’in delegeliği de tartışmaların odağında yer aldı. Eski CHP Milletvekili Çetin Arık kurultay delegesi olurken ağabeyi Turan Arık il yönetimine girdi. Partinin Kayseri’deki tek belediyesi olan Pınarbaşı’nın Belediye Başkanı Deniz Yağan’ın kurultay delegesi listesine alınmaması da tepki çekti. 31 Mart 2024’teki yerel seçimleri kazanan, seçimlerin iptal edilmesinin ardından 2 Haziran’da yapılan yenileme seçiminde de yeniden seçilen Yağan’ın liste dışında bırakılması örgütte rahatsızlığa yol açtı. Kocasinan İlçe Başkanı Emre Ayan’ın da kurultay delegeleri arasında yer almaması eleştirileri artırdı.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kongrenin ardından il yönetim kurulu yedek üyeleri Kadir Ocaktan ve Tuğçe Tunç görevlerinden istifa etti. İzmir il kongresinde yönetim ve delege listeleri tartışma yarattı. Karşıyaka ve Karabağlar delegeleri, listelerde yeterince temsil edilmediklerini savunarak tepki gösterdi. Hatay il kongresinde yönetim listesine yönelik itirazlar gerginliğe neden oldu. Çok sayıda delege oy kullanmadan salonu terk etti.


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Başlıklar :siyasetyeni partiümit özerözgür özel
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