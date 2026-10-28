Elektronik sigara satışına yasak işlemiyor

Türk Toraks Derneği, 19 yaşındaki Can Akaş’ın ani ölümünün ardından yaptığı açıklamada, gençler arasında yaygınlaşan bu ürünlerin sağlık risklerine dikkat çekti. Dernek, yasa dışı satışlara karşı denetimlerin artırılmasını istedi. Elektronik sigaranın zararı nikotin bağımlılığıyla sınırlı değil. Bu ürünlerin oluşturduğu buharda formaldehit, akrolein, ağır metaller ve akciğerlere ulaşabilen ince parçacıklar bulunabiliyor. Gençlerde elektronik sigara kullanımıyla ilişkili kalp krizi ve kalp kası iltihabı vakaları da bildirildi.

ESRAR ETKEN MADDESİ THC İÇERİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) 2020 verilerine göre, elektronik sigara kullanımıyla ilişkili 2 bin 807 ağır akciğer hasarı vakası ve 68 ölüm kaydedildi. Vakaların çoğu, esrarın etken maddesi THC içeren ürünlerle ve bunlardaki E vitamini asetatla ilişkilendirildi.Gençlerin tercih ettiği tek kullanımlık elektronik sigaralardaki nikotin tuzları da bağımlılık riskini artırıyor.Derneğin paylaştığı 2025 araştırmasında İstanbul’da elektronik sigara satan 121 işletme belirlendi. Bunlardan 55’inin günün 24 saati satış yaptığı saptandı. 2026’da incelenen 112 internet satış noktasının ise 72’sinin aynı iki merkezle bağlantılı olduğu tespit edildi. Göğüs hastalıkları ve çocuk sağlığı alanındaki 10 uzmanlık derneği de ortak çağrıda bulunarak elektronik sigaraların yasallaştırılmamasını, internet ve sosyal medyadaki satışların ve çocuklara yönelik reklamların engellenmesini, yeni nikotin ürünlerinin de yasak kapsamına alınmasını istedi.

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