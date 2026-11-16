Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, 0146 numaralı bölgesel uyarıyla Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.
17 Kasım Salı günü gece yarısından itibaren etkili olması beklenen yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında ulaşabileceği kaydedildi.
Ani sel ve su baskınına karşı tedbir çağrısı
Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Uyarı İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerini de kapsıyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yayımladığı uyarıda özellikle Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne ile İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri için kuvvetli yağış tahmininde bulunuldu. Tekirdağ'ın uyarıda doğrudan yer alması, kent genelinde yaşayan vatandaşlar açısından önem taşıyor.
Gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların ani ve kuvvetli sağanak şeklinde görülebileceği değerlendiriliyor.
21-50 kilogram kuvvetli yağış sayılıyor
Meteorolojik sınıflandırmaya göre metrekareye 21-50 kilogram aralığındaki yağışlar kuvvetli yağış kategorisinde değerlendirildi.
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