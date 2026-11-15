Çerkezköy yolunda zincirleme kaza: Beş araç birbirine girdi 11 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy-Çorlu kara yolunun Kızılpınar mevkisinde meydana geldi.

Beş araç birbirine girdi

Aynı yönde seyir halinde olan 5 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayında polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bölgeden geçen jandarma ekipleri de diğer ekipler gelene kadar güvenlik önlemi aldı. Yaralandığı belirlenen 11 kişi ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçların kaldırılınca yol trafiğe açıldı

Bir süre trafiğe kapatılan kara yolu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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