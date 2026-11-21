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Zeytinburnu'nda özel bir üniversitenin 17'nci katındaki pencereden kopan cam, oto galeriye ait 8 aracın üzerine düştü.

Üniversite yetkililerinden 6 gündür yanıt alamadığını belirten oto galeri sahibi Sercan Oktay, "Düşen camın etkisiyle 8 tane aracımızda yaklaşık 1 milyon lira zarar meydana geldi" dedi.

DHA Zeytinburnu'nda özel bir üniversitenin 17'nci katından düşen camın parçaları, oto galerideki park halindeki araçların camlarını ve kaportalarını hasara uğrattı.

Cam parçaları park halindeki araçların üzerine düştü

Olay, 13 Kasım'da saat 03.30 sıralarında Maltepe Mahallesi Ayazma Yolu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, özel üniversitenin 17'nci katındaki pencereden kopan cam parçaları, caddede bulunan oto galerinin açık alanında park halindeki araçların üzerine düştü.

Üniversitenin güvenlik görevlileri, olay sırasında sesleri duyunca dışarı çıktı.

Sabah iş yerine gelen oto galeri yetkililerine durumu bildiren güvenlik görevlileri, cam parçalarının araçlara zarar verdiğini söyledi.

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Yapılan kontrollerde galeriye ait 8 araçta hasar oluştuğu belirlendi.

Olayın ardından üniversite yetkilileriyle görüşen oto galeri sahiplerine, konuya ilişkin e-posta göndermeleri söylendiği öğrenildi.

Oto galeri sahibi Sercan Oktay, e-postayı gönderdikten sonra yaklaşık 6 gündür yanıt alamadıklarını belirterek hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti.

DHA Zeytinburnu'nda özel bir üniversitenin 17'nci katındaki pencereden kopan camın düştüğü, oto galeri sahibi Sercan Oktay'ın 8 aracın zarar gördüğünü söylediği bina cephesi.

8 Aracın camları ve kaportalarında hasar var

Araçlarında zarar meydana geldiğini belirten Oktay, sabah iş yerlerini açtıkları sırada yan taraftaki üniversitenin güvenlik görevlilerinin kendilerine akşam bir olay yaşandığını ve bazı araçlarda maddi zarar olduğunu söylediğini anlattı.

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Oktay'a göre güvenlik görevlileri, sesin üstüne dışarı çıkıp kontrol ettiklerinde olayı gördü ve galeri sahiplerinin gelmesini bekledi.

Oktay, "Kontrol ettiğimizde her yer yoğun derecede cam parçalarıyla doluydu. Neredeyse 100 metrekarelik açık alanımız komple cam parçalarıyla dolu" diye konuştu.

DHA Zeytinburnu'nda özel bir üniversitenin 17'nci katındaki pencereden kopan camın düştüğü oto galerideki camları kırılmış ve kaportaları ezilmiş araçlardan biri.

Güvenlik görevlilerinin, galeri sahiplerinin durumu göreceğini düşünerek gelir gelmez böyle bir olay yaşandığını ve bunun kendilerinden kaynaklı olduğunu anlattığını söyleyen Oktay, üniversitenin kendi alanlarındaki camları hemen süpürüp temizlediğini de aktardı.

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Oktay, "Biz hemen araçlarımızı kontrol edip baktık ki yukardan düşen camın parçalarının dağılması sonucu 8 aracımızda ciddi maddi hasar var. 8 aracımızın hem camları hem kaportalarında ezik ve göçükler meydana gelmiş." ifadelerini kullandı.

Üniversite görevlilerinin de aynı durumu kendilerine söylediğini, kendilerinin de hasarı gözle tespit ettiğini belirten Oktay, "Özel üniversitenin 17'nci katından düşen camın etkisiyle 8 tane aracımızda yaklaşık 1 milyon lira zarar meydana geldi" dedi.

DHA Zeytinburnu'nda özel bir üniversitenin 17'nci katından düşen cam parçaları, Ayazma Yolu'ndaki oto galerinin açık alanında park halindeki araçların üzerine saçıldı.

Oktay, gündüz yaşansaydı yaralanma riskine dikkat çekti

Oktay, araçların yüzeylerinde cam parçalarının vurması sonucu ezikler ve göçükler bulunduğunu söyledi.

Oktay, "Camlara denk gelen kısımlarının hepsi kırılmış, parçalanmış, aracın içine dağılmış durumda" diye konuştu.

DHA Zeytinburnu'nda özel bir üniversitenin 17'nci katındaki pencereden kopan camın düştüğü oto galerideki araçlarda hasar oluştu

17'nci kattan düşen misket büyüklüğündeki cam parçalarının araçların hem ön hem arka camlarını patlattığını, kaportalarda da ciddi ezikler oluşturduğunu anlattı.

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Oktay, "Bazı bölgeleri yumrukla bile ezmek mümkün değil. Direk denilen bölgeleri bile ciddi ezip göçertmiş durumda. Yüksekten düşmesinin de etkisiyle parçalar bir kurşun gibi düştü" dedi.

Oktay, şöyle devam etti:

"Bu bölgede gündüz 30-35 tane öğrenci kardeşimiz molaya çıkıyorlar. Eğer böyle bir olay gündüz olsaydı belki 40-50 kişi ciddi anlamda yaralanabilirdi. Çünkü düşen parçaların büyüklüğü neredeyse bir misket büyüklüğünde ve araçlarda mermi etkisi yaratmış."

Oktay, "Arabalarda bu denli hasar yaratan şey insanlarda çok daha ciddi yaralanmaya sebep olabilirdi. Bizim buradaki tereddüdümüz bunun bir daha yaşanmaması" ifadelerini kullandı.

DHA Zeytinburnu'nda özel bir üniversitenin 17'nci katındaki pencereden kopan camların düştüğü oto galerideki araçlardan biri, camları kırılmış ve kaportası hasarlı halde.

Galeri sahibi hukuki süreç başlatacak, tedbir istiyor

Üniversitenin olay sonrasında ilgilenmediğini belirten Oktay, polisi hemen çağırdıklarını, polisin tutanak tuttuğunu ve hasar tespiti yapıldığını söyledi.

Oktay, "Üniversitenin güvenlik amiri ve idari işler amiri bize bir mail adresi vererek bu adrese mail atmamızı söylediler." dedi.

Oktay, "Mail attık, 5-6 gün oldu. Kimse dönüp de ‘Ne oldu, ne yaptınız, ne ettiniz’ diye bir şey demedi." diye konuştu.

Araçları kendi imkanlarıyla yaptırtıp ardından hukuki süreci başlatacaklarını söyleyen Oktay, komşularıyla böyle olmasını istemediklerini ancak mecburen bu yolu izlemek zorunda kaldıklarını anlattı.

Oktay, "Hatta sorun değil, yarısını da biz yaptıralım hiç önemli değil. Fakat kendileri 'Ne oldu?' diye bile sormadılar." ifadelerini kullandı.

Oktay, "Biz de kendi yasal haklarımızı kullanarak hukuki süreçte hakkımızı arayacağız" dedi.

Tedbir alınması gerektiğini belirten Oktay, camın neden düştüğü hakkında fikirlerinin olmadığını, üniversitenin kendilerine bir açıklama yapmadığını ve camın düştüğünü üniversitenin de beyan ettiğini söyledi.

Oktay, "Çok yoğun bir insan sirkülasyonu var. Bu düşen parçalar birine gelirse ölüme yol açabilecek kadar zararlar verebilir. Çünkü bir arabanın kaportasını delen bir cam parçası insana neler yapar, siz de tahmin edersiniz." diye konuştu.

Oktay, "Biz onun için bir an önce kalıcı tedbirler alınmasını istiyoruz." dedi.

Oktay, söz konusu bölgenin bomboş olduğunu, orada araç koymayı bırakın insan bile geçirmediklerini ve bölgeyi kapattıklarını anlattı.

Oktay, "Üniversite burada bununla ilgili bir güvenlik önlemi almadan biz bu bölgeyi tekrar kullanmayı düşünmüyoruz. Böyle bir riske giremiyoruz çünkü hem mal olarak hem de can olarak ciddi bir tehlike altındayız" dedi.

DHA Zeytinburnu'nda üniversitenin 17'nci katından düşen camın zarar verdiği 8 aracın bulunduğu oto galeri sahibi Sercan Oktay, olayla ilgili açıklama yaptı.

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