Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 61 şahsa işlem yapıldı

Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 61 şüpheli şahsa işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı.
İl Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 57 olaya müdahale edilirken, 61 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi, 2 kişi tutuklandı.
Çalışmalarda; 992 adet sentetik ecza, 54 gram esrar, 34 gram metamfetamin, 12 gram skunk, 26,9 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 12 gram skunk ele geçirildi.