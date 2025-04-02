Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 61 şahsa işlem yapıldı

İl Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 57 olaya müdahale edilirken, 61 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi, 2 kişi tutuklandı.