Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 61 şahsa işlem yapıldı

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 61 şahsa işlem yapıldı

13:542/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 61 şüpheli şahsa işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 57 olaya müdahale edilirken, 61 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi, 2 kişi tutuklandı.


Çalışmalarda; 992 adet sentetik ecza, 54 gram esrar, 34 gram metamfetamin, 12 gram skunk, 26,9 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 12 gram skunk ele geçirildi.

#Düzce
#Uyuşturucu
#operasyon

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS başvuru ekranı açıldı! 2025 MEB LGS başvuru kılavuzu ve ekranı e-Okul