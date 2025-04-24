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Zehir taciri çift cezaevine gönderildi

Zehir taciri çift cezaevine gönderildi

22:4824/04/2025, Perşembe
IHA
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Uşak'ta uyuşturucu satıcısı karı-koca tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu satıcısı karı-koca tutuklandı.

Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir çiftin üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcısı karı-koca tutuklandı.

Uşak'ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan çiftin üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada 3 bin 795 adet sentetik ecza, bin 607 adet ecstasy ve bir miktar gram esrar ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphe üzerine bir çifti durdurdu. Çift üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada 3 bin 795 adet sentetik ecza, bin 607 adet ecstasy ve bir miktar gram esrar ele geçirildi.

Ekiplerce, karı koca olan G.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen karı-koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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