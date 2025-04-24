Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Kapıkule'de 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Kapıkule'de 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

08:4024/04/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Tırda 9 valiz içerisine gizlenmiş 170,5 kilogram skunk bulundu.
Tırda 9 valiz içerisine gizlenmiş 170,5 kilogram skunk bulundu.

Edirne'de Kapıkule Gümrük Sahası'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmada bir tırda arama yapıldı.


Tırda 9 valiz içerisine gizlenmiş 170,5 kilogram skunk bulundu. Şüpheliler A.B.Ö. ve Y.F. gözaltına alındı.


Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilere ait diğer tırda yapılan aramada da 485 gram toz uyuşturucu ele geçirdi.


Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



#emniyet
#uyuşturucu
#yakalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA 24 NİSAN: İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli İSTANBUL SON DEPREMLER