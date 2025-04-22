İstanbul'da 801 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonu koordine eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığını ve görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.