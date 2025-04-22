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İstanbul'da 801 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 801 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

08:1022/04/2025, Salı
AA
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29 parça halinde 773 kilogram sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
29 parça halinde 773 kilogram sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda 801,5 kilogram "metamfetamin"in ele geçirildiğini, zehir taciri 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildiğini kaydetti.


Bakan Yerlikaya, Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, 29 parça halinde 773 kilogram sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini ve zehir taciri 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.


Operasyonu koordine eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığını ve görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.




#Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#uyuşturucu
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