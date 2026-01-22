ABD: Suriye'deki DEAŞ tutuklularının Irak'a transferi başladı

ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye'deki DEAŞ üyelerinin Irak'a transfer edilmeye başlandığı bildirildi.

Açıklamada, “Nakil misyonu, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladı” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin DEAŞ'lının nakledileceği belirtildi.

IRAK: 150 TUTUKLUYU TESLİM ALDIK

Irak, Suriye'de cezaevlerinde tutulan DAEŞ'li 150 tutukluyu teslim aldıklarını bildirdi.

Irak resmi haber ajansı İNA'ya konuşan Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah en-Numan, Ulusal Güvenlik Konseyinin, Suriye’de terör örgütü YPG /SDG kontrolü altında bulunan cezaevlerinde tutulan Irak uyruklu ve diğer ülke vatandaşlığına sahip teröristlerin Irak tarafından teslim alınmasına ve devletin resmi ıslah (ceza) kurumlarına yerleştirilmesine onay verdiğini açıkladı.

150 kişiden oluşan ilk grubun teslim alındığını duyuran Numan, söz konusu kişilerin masum Iraklıların kanına bulaşmış, terör faaliyetlerinde aktif rol almış isimler olduğunu belirtti. Teslim alınan teröristlerin terör örgütünün birinci seviye lider kadroları arasında yer aldığına dikkati çeken Numan, güvenlik birimlerinin süreci yakından takip ettiği belirtti.

Numan, güvenlik ve saha koşullarının değerlendirilmesine göre ilerleyen aşamalarda teslim alınacak diğer grupların sayısının belirleneceği ifade etti.

“DÜNYANIN EN KÖTÜ TERÖRİSTLERİYDİ”

Suriye ordusunun Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonları sürerken terör örgütü YPG/SDG denetimindeki cezaevlerinden çok sayıda DAEŞ'li terörist kaçmıştı. Suriye Savunma Bakanlığı, YPG/SDG'nin mahkumların kaçmasından sorumlu olduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de cezaevlerinden kaçan DAEŞ mahkumları için, "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi" ifadelerini kullanmıştı.

SDG SALDIRILARINDA 11 ASKER ÖLDÜ

Bu arada Suriye’de, Şam ile varılan ateşkesi ihlal eden terör örgütü YPG/SDG'nin düzenlediği saldırılarda 11 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği, 25 askerin de yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre, Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, YPG/SDG’nin ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günde Suriye ordusu mevzilerini 35’ten fazla kez hedef aldığını, saldırılar sonucunda 11 askerin hayatını kaybettiğini ve 25’ten fazla askerin yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybeden askerlerin, Halep’in doğusundaki Sırrin bölgesi ile Haseke kırsalındaki el-Yarubiye ve Cebel Abdülaziz bölgelerinde bulunduğu belirtildi.

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

SURİYE, YARUBİYE SINIR KAPISI'NI SDG'DEN DEVRALACAK

Öte yandan Suriye hükümeti, Irak sınırında yer alan Yarubiye sınır kapısının idaresinin terör örgütü YPG/ SDG'den devralınacağını açıkladı.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Suriye Gümrük ve Limanlar Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Mazin Alluş açıklamasında, Suriye İç Savaşı'nın başladığı 2011 yılından bu yana kapalı olan Yarubiye Sınır Kapısı'nın devralınması için prosedürlerin bugün başladığını belirtti. Alluş, stratejik öneme sahip bu kapının kısa süre içinde hizmete gireceğini ve bu konuda Irak tarafıyla "mükemmel bir iletişim" içerisinde olduklarını vurguladı.



