Suriye haritası İsrail'in aklını aldı: Sıra bize mi geliyor?

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Suriye'de değişen dengeleri ve Türkiye'nin sahadaki ağırlığını ele alan dikkat çekici bir analiz yayınladı.

Zvi Bar'el imzasıyla yayımlanan makalede, ABD'nin "birleşik Suriye" doktrini çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Şam yönetiminin şartlarını kabul etmek zorunda kalmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "stratejik bir kazanım" olduğu vurgulanırken, Washington'un Şara yönetiminin arkasında durmasıyla birlikte İsrail’in yeni denkleme uyum baskısıyla karşı karşıya kalabileceği endişesi dile getirildi.

ABD doktirini PKK’yı Şam’a mecbur bıraktı

Haaretz analizinde, Washington’un son dönemde benimsediği “birleşik ve egemen Suriye” yaklaşımının sahadaki tüm aktörleri yeniden konumlanmaya zorladığı belirtildi. Bu çerçevede PKK/YPG unsurlarının, Şam yönetiminin şartlarını kabul etmek dışında bir seçeneğinin kalmadığı vurgulandı. Yazıda, bu tablonun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun süredir savunduğu tezlerle örtüştüğü ve Ankara’nın sahada haklılığını pekiştirdiği ifade edildi.

SDG cephesinde çöküş

İsrail basınına göre anlaşma, SDG açısından yalnızca siyasi değil, aynı zamanda askeri ve toplumsal bir çözülmeye işaret ediyor. Örgütle birlikte hareket eden Arap aşiretleri ve yerel unsurların saf değiştirmesiyle SDG’nin yalnızlaştığına dikkat çekildi. Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’nin, anlaşmanın kendi tercihleri dışında şekillendiğini kabul etmek zorunda kalmasının da bu zayıflamanın açık göstergesi olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin askeri varlığı dengeleri değiştirdi

Analizde, Türkiye’nin sahadaki askeri varlığını doğrudan kullanmadan, ancak net mesajlar vererek dengeyi değiştirdiği vurgulandı. Ankara’nın gerektiğinde sahaya inebileceği yönündeki iradesinin, SDG üzerindeki baskıyı artırdığı ve ABD’nin de bu süreci hızlandırdığı ifade edildi. Washington’un, anlaşmaya uyulmaması halinde yardımların kesileceği yönündeki mesajının kırılma noktası olduğu aktarıldı.

İsrail'i “Sıra bize mi geliyor?” korkusu sardı

Haaretz’e göre Tel Aviv’de asıl rahatsızlık, Türkiye’nin ABD ile koordinasyon içinde Suriye’de yeni düzenin kurucu aktörlerinden biri haline gelmesi. PKK/YPG’nin sahneden çekilmesiyle birlikte İsrail’in Suriye’deki manevra alanının daralabileceği ve Washington’un İsrail’i de bu yeni denkleme uyum sağlamaya zorlayabileceği değerlendirmesi yapıldı.

"Terörsüz Türkiye” sürecini destekleyecek

Analizde, Suriye’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin güvenliği açısından somut kazanımlar ürettiği belirtildi. PKK’nın Suriye’den çıkarılmasının, Türkiye sınırına yönelik tehdidi azaltacağı ve “Terörsüz Türkiye” sürecini destekleyeceği ifade edildi. Bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem iç politikada hem de bölgesel denklemde önemli bir avantaj sağladığı kaydedildi.

Dürzi dosyası ve İsrail'in yeni kaygısı

Yazının dikkat çeken bölümlerinden birinde, PKK/YPG ayrılıkçılığının gerilemesiyle birlikte Dürzilerin Suriye’de merkezi yönetime karşı potansiyel tek direnç odağı olarak kaldığı belirtildi. İsrail-Dürzi yakınlığının da bu süreçte sorgulanmaya başlandığı, ABD’nin Dürzileri Şam yönetimine entegre etmeye yönelik yeni bir baskı politikası izleyebileceği uyarısında bulunuldu.

Analizde şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma, Erdoğan'ın Trump'a Suriye'yi egemen bir devlet olarak birleştirme sözünü tutabileceğini ve Şara'yı kayıtsız şartsız Amerikan desteğini hak eden etkili bir müttefik olarak sunabileceğini gösteriyor. Anlaşma sayesinde Türkiye, Suriye'de ve bölgede İsrail'e karşı kullanabileceği güç konusunda önemli bir avantaj elde ediyor."

"Hani 'SDG'ye karşı şeref borcumuz' vardı"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, bu ayın başlarında Halep'te yaşanan çatışmaların ardından alışılmadık bir uyarı yayınladığı hatırlatıldı. Saar, "Suriye rejimi güçlerinin Halep kentindeki PKK/PYD'ye yönelik saldırıları vahim ve tehlikelidir" demiş ve uluslararası toplumun, "özellikle de Batı'nın", DEAŞ'a karşı mücadeleleri nedeniyle PKK/PYD'ye bir "şeref borcu" olduğunu eklemişti.

Haaretz yazarı Bar'el, Saar Suriye hakkında konuştuğunda aslında Türkiye'yi ve onun Suudi Arabistan ile ortaklaşa olarak İsrail'in Suriye'deki hareket alanını sınırlamaya yönelik Amerikan politikası üzerindeki etkisini kastettiğini belirtti. Bu politikanın, Netanyahu'nun aleyhine olacak şekilde, Erdoğan'ı Ortadoğu'da gerçekliği şekillendiren bir devlet adamı olarak güçlendirdiği vurgulandı.

"Sıra 'kardeş Dürzilerde ve bizde"

Yazı işgal devleti İsrail için en büyük kaygının ise isyan ve Sünni katliamı yapmaları için her türlü destek verilen Dürzilerin durumu oldu.

Amerikan desteğinin PKK/PYD ayrılıkçılığı için çökmesiyle birlikte, Dürzilerin Suriye'nin birlik doktrinine gerçek bir meydan okuma oluşturan tek azınlık olarak kaldığı ve hem Dürziler hem de İsrail üzerindeki baskının artmasının beklendiği kaydedildi. İsrail-Dürzi "kardeşlik ittifakı" diye ifade edilen yazıda kirli ittifaka yönelik Amerikan sempatisinin yerini, aparat Dürzileri Şam'daki merkezi hükümete tabi kılmaya yönelik muhtemelen zorlayıcı bir çabanın alabileceği uyarısında bulunuldu.







