Salıcı: Şam yönetiminin sahadaki ilerleyişi ateşkesi kritik hale getirdi

Salıcı: Şam yönetiminin sahadaki ilerleyişi ateşkesi kritik hale getirdi

Haber Merkezi
13:2220/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
CHP'li Salıcı'dan Türkiye'ye Suriye mesajı
CHP’li Salıcı’dan Türkiye’ye Suriye mesajı

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı canlı yayında Suriye merkezi yönetimine bağlı güçlerin Fırat'n batısından başlayarak Rakka ve Deyrizor hattına doğru ilerlediğini, bu gelişmeyle birlikte SDG'nin kontrol ettiği alanların önemli ölçüde daraldığını söyledi. Sahadaki bu ilerleyişin, dün imzalandığı duyurulan anlaşma ve ateşkes sürecini daha da kritik hale getirdiğini vurguladı.

Ateşkesin bozulmasının yeniden çatışmalı bir dönemi tetikleyebileceğine işaret eden CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, bunun hem Suriye halkı hem de Türkiye açısından en olumsuz senaryo olacağını ifade etti. Suriye'de yaşanacak yeni bir iç savaşın kazananı olmayacağını dile getiren Salıcı, ağır insani bedellerin ortaya çıkabileceğini belirtti.

Türkiye'nin sürece askeri olarak doğrudan müdahil olmasının çatışmaları farklı bir boyuta taşıyabileceğini kaydeden Salıcı, Ankara'nın önceliğinin sınır güvenliğini sağlayacak istikrarlı bir Suriye yönetimi olması gerektiğini söyledi. Salıcı, farklı etnik ve mezhepsel grupların yaşadığı Suriye’de güvenin zayıf olduğunu, bu nedenle Türkiye’nin teşvik edici ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesinin önem taşıdığını dile getirdi.


