Salıcı: Şam yönetiminin sahadaki ilerleyişi ateşkesi kritik hale getirdi

Ateşkesin bozulmasının yeniden çatışmalı bir dönemi tetikleyebileceğine işaret eden CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, bunun hem Suriye halkı hem de Türkiye açısından en olumsuz senaryo olacağını ifade etti. Suriye'de yaşanacak yeni bir iç savaşın kazananı olmayacağını dile getiren Salıcı, ağır insani bedellerin ortaya çıkabileceğini belirtti.

Türkiye'nin sürece askeri olarak doğrudan müdahil olmasının çatışmaları farklı bir boyuta taşıyabileceğini kaydeden Salıcı, Ankara'nın önceliğinin sınır güvenliğini sağlayacak istikrarlı bir Suriye yönetimi olması gerektiğini söyledi. Salıcı, farklı etnik ve mezhepsel grupların yaşadığı Suriye’de güvenin zayıf olduğunu, bu nedenle Türkiye’nin teşvik edici ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesinin önem taşıdığını dile getirdi.