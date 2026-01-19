Tarihi eser operasyonunda dikkat çeken buluntu

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 38 sikke, 4 obje ve 2 yüzük ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç sürücüsü T.D.’nin (28) üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 38 adet sikke, 4 adet obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi. Materyallere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığınca adli işlem başlatıldığı bildirildi.