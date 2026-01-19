Yeni Şafak
Tarihi eser operasyonunda dikkat çeken buluntu

00:5119/01/2026, Pazartesi
IHA
Kırıkkale’de jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında şüphelenerek durdurduğu araçta, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ve obje bulundu. Ele geçirilen materyallere el konulurken, araç sürücüsü hakkında savcılık talimatıyla adli süreç başlatıldı.

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 38 sikke, 4 obje ve 2 yüzük ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç sürücüsü T.D.’nin (28) üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 38 adet sikke, 4 adet obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi. Materyallere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığınca adli işlem başlatıldığı bildirildi.



#Kırıkkale
#Jandarma
#Operasyon
#Tarihi Eser
