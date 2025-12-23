Kırıkkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Emekli Pazar Desteği Projesi" kapsamında, Aralık ayında ihtiyaç sahibi 689 emeklinin hesabına bin 500 TL tutarında nakdi destek aktarıldı. Yapılan ödemelerle birlikte emeklilere yalnızca Aralık ayı içinde 1 milyon 33 bin 500 TL destek sağlandı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen proje kapsamında, artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emekliye destek veriliyor. Projenin başladığı günden bu yana emekliye sağlanan toplam destek tutarının 9 milyon 168 bin TL’ye ulaştığı bildirildi.





Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Önal, göreve geldikleri günden itibaren sosyal belediyeciliği öncelik olarak benimsediklerini belirterek, emeklinin yaşadığı ekonomik zorlukların farkında olduklarını ifade etti. Önal, aylık bin 500 TL’lik pazar desteğiyle emeklinin temel gıda ihtiyacını daha rahat karşılamasını hedeflediklerini vurguladı.



