Kırıkkale Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Aralık ayı Pazar Desteği ile ihtiyaç sahibi emeklilerin Kırıkkale Kart hesaplarına destek ödemelerini aktararak, proje başlangıcından bu yana toplam 9 milyon 168 bin TL tutarında katkı sağladı.
Kırıkkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Emekli Pazar Desteği Projesi" kapsamında, Aralık ayında ihtiyaç sahibi 689 emeklinin hesabına bin 500 TL tutarında nakdi destek aktarıldı. Yapılan ödemelerle birlikte emeklilere yalnızca Aralık ayı içinde 1 milyon 33 bin 500 TL destek sağlandı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen proje kapsamında, artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emekliye destek veriliyor. Projenin başladığı günden bu yana emekliye sağlanan toplam destek tutarının 9 milyon 168 bin TL’ye ulaştığı bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Önal, göreve geldikleri günden itibaren sosyal belediyeciliği öncelik olarak benimsediklerini belirterek, emeklinin yaşadığı ekonomik zorlukların farkında olduklarını ifade etti. Önal, aylık bin 500 TL’lik pazar desteğiyle emeklinin temel gıda ihtiyacını daha rahat karşılamasını hedeflediklerini vurguladı.
Başkan Önal, emeklinin yıllarca çalışarak ülkeye değer kattığını hatırlatarak, bu desteğin yalnızca ekonomik bir katkı değil, aynı zamanda dayanışma anlayışının da bir yansıması olduğunu dile getirdi. Sosyal destek uygulamasının önümüzdeki dönemde de artırılarak sürdürüleceği kaydedildi.