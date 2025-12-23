Güneşlik kullanan firari hükümlü PTS'den kaçamadı

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü, polis ekiplerince yürütülen operasyonlarla yakalandı. 2024 yılından bu yana aranan bir hükümlünün ise, Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında yüzünü gizlemek amacıyla araç içi güneşliği indirdiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Kayseri’de olduğu belirlenen hükümlü, yapılan teknik takip sonucu yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, "hırsızlık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G., "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G., "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. ile "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalandı.

Kameralardan yüzünü gizlemek için araç güneşliğini kullandı

Ayrıca, "kasten öldürme" ve "karşılıksız yararlanma" suçlarından toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yaklaşık bir yıldır aranan N.Z.’nin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şahsın kardeşi adına kayıtlı araçla Kayseri’de hareket halinde olduğu belirlendi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında, şahsın yüzünü gizlemek amacıyla aracın güneşliğini indirdiğinin tespit edilmesi üzerine elde edilen bilgiler Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıldı. Düzenlenen ortak operasyonla N.Z., belirlenen güzergah üzerinde yakayı ele verdi.

Operasyonların devamında, "dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., Karşıyaka Mahallesi’ndeki ikametinde yakalanırken, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. ile "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. de yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.







