Kırıkkale’de 3 üniversite öğrencisi tavuktan zehirlendi

20:3622/12/2025, Pazartesi
Kırıkkale'de özel bir işletmeden satın alınan tavuğu tüketen 3 öğrenci, kısa süre sonra mide bulantısı, kusma gibi şikayetler yaşamaya başlayınca durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde 3 üniversite öğrencisi, tükettikleri tavuk nedeniyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yahşihan ilçesinde faaliyet gösteren özel bir işletmeden satın alınan tavuğu tüketen R.D. (21), B.S. (21) ve S.B. (21) isimli öğrenciler bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetlerin artması üzerine öğrenciler, durumlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan öğrenciler, acil serviste tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altında tutulan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 3 öğrenci de tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.


Olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.



#Kırıkkale
#Zehirlenme
#Hastane
