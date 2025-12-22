Kırıkkale’de 3 üniversite öğrencisi tavuktan zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yahşihan ilçesinde faaliyet gösteren özel bir işletmeden satın alınan tavuğu tüketen R.D. (21), B.S. (21) ve S.B. (21) isimli öğrenciler bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetlerin artması üzerine öğrenciler, durumlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.