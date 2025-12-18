Yerli malı etkinliğinde gıda zehirlenmesi: Dokuz öğrenci hastaneye kaldırıldı

Isparta'da bir ortaokulda yerli malı etkinliğinde yemek yiyen aynı sınıftan dokuz öğrenci rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Isparta'da bir okulda yerli malı etkinliğinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bağlar Mahallesi'nde bir ortaokulda yerli malı etkinliğinde yemek yiyen aynı sınıftan 9 öğrenci rahatsızlandı.
Bulantı, kusma ve ishal şikayeti olan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Öğrenciler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.