Satılmak üzere hazırlanan yedi kova lahana sarma ve dolmaya el konuldu: Hijyen yok üretim yeri belli değil

12:4215/12/2025, Pazartesi
IHA
Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, satışı yapılmak üzere Ankara’dan Isparta’ya kova ve tencere içerisinde otobüs bagajında gönderildiği belirlenen ve üretim yeri belli olmayan gıda ürünlerine el koyarak, imha etti.

Gıda sektörüne yönelik denetimlerini sürdüren Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında otogar emanetçisinde otobüs bagajında uygunsuz taşındığı ve nerede üretildiği belli olmayan etiketsiz yaprak, lahana sarma ve dolma ürünleri olduğunu tespit etti.

Yapılan denetimlerde satışı yapılmak üzere Ankara’dan Isparta’ya gönderildiği belirlenen 9 adet kova ve 7 adet tencere içerisinde hijyen ve sağlık şartlarına uygun olmayan, üzeri açık şekilde taşınan gıda ürünlerine el konuldu.



Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte uygunsuz gıda ürünlerinin imhası için tutanak tuttu.

Gerekli işlemlerin ardından el konulan gıda ürünleri imha edildi.




