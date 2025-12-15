Satılmak üzere hazırlanan yedi kova lahana sarma ve dolmaya el konuldu: Hijyen yok üretim yeri belli değil

Gıda sektörüne yönelik denetimlerini sürdüren Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında otogar emanetçisinde otobüs bagajında uygunsuz taşındığı ve nerede üretildiği belli olmayan etiketsiz yaprak, lahana sarma ve dolma ürünleri olduğunu tespit etti.