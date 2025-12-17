Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Isparta
Yaptığı yürekleri ısıtan hareketle Türkiye onu konuşmuştu: İbrahim Dede'den acı haber geldi

Yaptığı yürekleri ısıtan hareketle Türkiye onu konuşmuştu: İbrahim Dede'den acı haber geldi

21:3117/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
IHA
AA
Sonraki haber

Isparta’nın Sav beldesinde "Hayır Bahçesi" ile tanınan ve yetiştirdiği ürünleri ücretsiz dağıtan 85 yaşındaki hayırsever İbrahim Çakmakçı, evinin bahçe girişine beton döktüğü sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Isparta’nın Sav beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, "Hayır Bahçesi" olarak bilinen alanda yetiştirdiği ürünleri vatandaşlara ücretsiz olarak ikram eden 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, ziyaretçiler rahat girip çıksın diye bahçesinin girişine beton döktüğü sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

 Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmakçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çakmakçı’nın cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

30 yıl boyunca yoldan geçen herkes onun bahçesinde payını aldı


Öte yandan Çakmakçı, 15 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eşiyle birlikte kurduğu ‘Hayır Bahçesi’nde, yaklaşık 30 yıldır yetiştirdiği meyve ve sebzeleri yoldan geçenler ile ziyaretçilerle ücretsiz olarak paylaşıyordu.

 Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören İbrahim dedenin bu yılki tek hedefi ise bahçesinin yıllık 5 bin ziyaretçiye ulaşmasıydı.

Acı haberi alan İbrahim Çakmakçı’nın sevenleri ise bölgede büyük üzüntü oluşturdu.

#Isparta
#İbrahim Çakmakçı
#Bahçe
#Meyve
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gece yarısı başlayacak: 18 Aralık İstanbul elektrik kesintisi programı yayınlandı